3 простих маски для здоров’я вашого волосся

Наше волосся, без сумніву, є однією з головних складових краси, особливо для жінок. Здоровому волоссю потрібен постійний догляд. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» підготували для вас 3 простих рецепта масок для волосся, які допоможуть зробити його здоровим і сяючим. Деталі читайте в матеріалі.

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Маска для волосся з авокадо

Цей екзотичний фрукт хороший не тільки в якості закуски до мексиканських страв, але також надає позитивну дію при нанесенні на волосся. Вам знадобляться наступні інгредієнти:

1 стигле авокадо

1 чайна ложка оливкової олії

1 чайна ложка меду

1 яйце.

Змішайте всі інгредієнти до утворення однорідної маси. Нанесіть маску рівномірно все волосся від коренів до кінчиків. Почекайте 20 хвилин, поки маска не вбереться. Змийте теплою водою.

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Маска для волосся з алое вера

Алое відомо всім як засіб для лікування і профілактики різних захворювань. Однак ця рослина також надає блиск волоссю і стимулює його ріст. Вам знадобляться наступні інгредієнти:

листок алое вера

1 чайна ложка мигдалевого масла.

Розріжте лист по центру і подрібніть його. Змішайте з мигдальним маслом і нанесіть на волосся. Надягніть поліетиленову шапочку і почекайте 20 хвилин. Змийте маску теплою водою.

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Маска для волосся з банана

Банан є одним з найбільш поживних фруктів, і він здатний допомогти позбутися лупи. Вам знадобляться наступні інгредієнти:

1 великий і свіжий банан

1 чайна ложка меду.

Змішайте інгредієнти до консистенції пюре. Нанесіть на волосся. Почекайте 20 хвилин, поки маска не вбереться. Змийте маску теплою водою.

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Щоб досягти найкращих результатів, необхідно наносити ці маски раз в тиждень. Тоді ваше волосся буде завжди залишатися м’яким та блискучим.

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