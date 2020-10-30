Кожна дівчинка, дівчина та жінка бажає бути красивою. Що може підняти настрій краще, ніж новий манікюр? Але, на жаль, щоразу приходячи до недобросовісного нігтьового майстра, ми ризикуємо піти не тільки з гарними нігтиками, але і з вірусними бородавками! Та це далеко не єдине місце, де можна підчепити цю хворобу. Детальніше проте, як можна заразитися вірусною бородавкою, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Вірусна бородавка ‒ це доброякісне новоутворення, яке викликане вірусом папіломи людини. Вони виглядають як шкірні нарости різних форм і видів (загострені, звичайні, або ж бородавки підошовні). Такі нарости можуть утворитися буквально на будь-якій з частин тіла людини. А заразитися може майже будь-хто! У 90% населення Землі хоч раз у житті вискакували бородавки.

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Як можна заразитися вірусними бородавками?

Багато хто вважає, що бородавки передаються від дотику жаби до людини. Це міф. Бородавка не може з’явитися від жаби, бо вона викликана вірусом папіломи людини, яким в свою чергу можна заразитися через:

статевий акт

рукостискання

тілесний контакт

використання предметів громадського користування (підлога у басейні, поручень в автобусі, лазня, сауна й інше).

Профілактика вірусних бородавок

Не ходіть босоніж в лазнях та саунах.

Провітрюйте, просушуйте і дезінфікуйту взуття.

По можливості обробляйте підлогу речовинами, що містять хлор – вони вбивають віруси.

Під час манікюру акуратно поводьтеся з кутикулою. Навколонігтьові бородавки болючі та неприємні. Якщо поранилися, обробіть рану засобом, що містить антибіотик.

Намагайтеся не вступати в тілесний контакт з людьми, які заражені вірусом папіломи людини.

Стежте за гігієною тіла.

Як лікувати вірусні бородавки?

консультація фахівця (огляд, виявлення причин появи)

Консультація з хірургом

Видалення папіломи

Боротьба з вірусом папіломи людини за допомогою медикаментів

Правильне харчування, відмова від шкідливих звичок та інше

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