Кожна третя людина на планеті страждає від болів у суглобах. Це досить серйозна проблема, яка може спровокувати появу багатьох хвороб. Особливо вона може турбувати під час карантину, коли люди змушені сидіти вдома і практично не мають фізичної активності. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський показав прості вправи на кожен день, які допоможуть тримати суглоби у формі. Детально читайте матеріал і дивіться відео!

Більше на тему: Чому болять п’яти та що з цим робити

За статистикою, на артроз колінного суглоба страждає близько 20% населення планети. А проблеми з плечовими суглобами особливо актуальні для людей, які займаються фізичною працею. Саме тому регулярна розминка допоможе не тільки уникнути проблем із суглобами, а й стане чудовою профілактикою різних захворювань.

Які вправи для суглобів можна виконувати?

Гімнастика для гомілковостопних суглобів

Станьте прямо, ноги на ширині плечей. Відведіть одну ногу назад і поставте на носок. Не відриваючи носок від підлоги, виконуйте кругові рухи стопами спочатку за годинниковою стрілкою, а потім ‒ проти. Повторіть вправу для другої ноги.

Гімнастика для колінних суглобів

Ноги разом. Упріться долонями в колінні чашечки. Здійснюйте невеликі обертальні рухи колінами за годинниковою стрілкою, одночасно масажуючи коліна долонями.

Гімнастика для тазостегнових суглобів

Встаньте прямо. Зігніть ногу в коліні та наблизьте гомілку до стегна. Виконуйте обертальні рухи ногою так, щоб стегно з притиснутою гомілкою описувало кола максимального розмаху. Повторіть вправу для іншої ноги.

Більше на тему: Подагра: причини, симптоми, лікування

Техніку виконання цих та інших вправ для суглобів можна подивитися на відео. Виконуйте їх щоранку, а також перед початком будь-яких спортивних тренувань. Вправи для відновлення суглобів будуть корисні й тим, у кого сидяча робота.

«Приділіть своїм суглобам кілька хвилин на день. Вони віддячать вам, подарувавши легкість руху до самої старості», ‒ каже лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Більше вправ для суглобів – на відео:

Video: Гімнастика для суглобів: вправи від Валерія Ославського Гімнастику для суглобів необхідно робити, якщо ви хочете мати здорове тіло. Дивіться, які вправи для суглобів рекомендує виконувати Валерій Ославский

Більше на тему: Як відрізнити грибок від інших захворювань?

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ