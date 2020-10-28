У наш час контактні лінзи – хороша альтернатива окулярам та іншим засобам корекції зору. Вони не тільки дають змогу краще бачити, а й слугують прикрасою для очей. Однак існують поширені запитання, які хвилюють кожного потенційного покупця. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» визначили найпопулярніші та дали на них відповіді.

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Чи боляче носити контактні лінзи?

Неприємне відчуття, коли в око потрапляє смітинка, знайоме всім. Саме з ним і пов’язаний страх, що більша за розмірами чужорідна річ у вигляді лінзи заподіє біль. Варто зазначити, що передня частина ока, вона ж рогівка, дуже чутлива до маленьких об’єктів, однак не до великих. Так, за день наша повіка торкається рогівки кілька тисяч разів! Саме тому після правильного надягання лінзи око незабаром перестане її відчувати.

Чи можуть лінзи випасти з ока?

Фахівці створили м’які контактні лінзи, які максимально підходять для людського ока. Імовірність того, що вони можуть випасти, дуже мала. Більш того, в лінзах можна займатися активними видами спорту, і це ніяк не зашкодить здоров’ю.

Контактні лінзи шкідливі для очей?

Форма лінзи абсолютно повторює форму ока. Вони створені зі спеціального медичного матеріалу, який пропускає повітря до рогівки і дає їй змогу «дихати». Якщо дотримуватися всіх порад лікарів і правил користування, то проблем із носінням бути не має.

Чи можна підібрати лінзи самому?

Якщо раніше ви ніколи не носили лінзи, то обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем-офтальмологом. Спеціаліст проведе спеціальне обстеження, яке допоможе визначити саме той тип лінз, який підійде вам. Вибираючи лінзи самостійно, ви ризикуєте нашкодити своїм очам.

Лінзи – це дуже дорого?

Думка, що придбання контактних лінз обійдеться в цілий статок, помилкова. Існують різні виробники, різні варіанти і різна цінова політика. Сьогодні лінзи – це не розкіш, а предмет необхідності, тому їх купівля не позначиться глобально на вашому бюджеті.

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Чи можна використовувати косметику?

Наносити макіяж на очі можна, але тільки після надягання лінз. Аналогічно, процедуру зняття макіяжу потрібно проводити після того, як зняли контактні лінзи з очей. Також не рекомендується використовувати підводку в ділянці контакту повіки з оком.

Чи можна спати в лінзах?

Спати можна тільки в тих лінзах, які виготовлені з силікон-гідрогелевого матеріалу. Такі лінзи забезпечують оку постійний контакт із киснем. Обов’язково проконсультуйтеся з офтальмологом, оскільки деяким людям протипоказано спати в лінзах, незважаючи на їхню структуру!

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Чи можна плавати в контактних лінзах?

Потрапляння води з відкритих водойм в очі з контактними лінзами небажане через небезпеку занесення інфекцій.

У прісній воді м’які контактні лінзи будуть стискатися, вона менш солона, ніж слізна рідина наших очей. Лінза може завдати болючих відчуттів, і її буде важко зняти, поки вона не повернеться у свій природний стан. У солоній воді ситуація буде протилежною – лінза розбухатиме і може навіть випасти. В обох випадках змінюються оптичні параметри контактних лінз.

Багато хто надягає контактні лінзи і звичайні окуляри для плавання, плаває і навіть пірнає, але під окуляри все одно потрапляє вода. Це призводить до швидкої біодеградації матеріалу лінз, і їх доведеться викинути. Та наголовне – все одно зберігається небезпека потрапляння інфекції. Всі ці незручності вирішують окуляри для плавання з корекцією. Одноразова покупка на багато років, дуже надійні і комфортні.

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