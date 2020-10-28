Чи є користь від равликового масажу?

Масаж равликами – один із найпопулярніших видів б’юті-процедур. Та чи корисний він? Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко вирішила випробувати цей метод нетрадиційного лікування. Які висновки зробила Катерина? Про це дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Принцип дії равликового масажу

Равлик виробляє слиз, до складу якого входять колаген, еластин, алантоїн, антибіотики, амінокислоти і вітаміни груп А, С, Е.

Алантоїн – речовина, що пом’якшує роговий шар шкіри. Вона відлущує мертві клітини, стимулює регенерацію шкіри, загоює рани і шрами. Входить до складу деяких засобів проти рубців.

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Обіцяні ефекти від масажу равликами

Зволоження та оновлення шкіри, пілінг, позбавлення від зморшок, рубців, шрамів і різних шкірних захворювань.

До початку процедури Катерина перевірила стан своєї шкіри. Вона місцями суха і має мінімальну жирність. Для зрозумілішої картини Катерина запросила дерматолога, який дав точний опис. В області щоки встановлено незначне лущення і почервоніння. На руках у виражена сухість шкірного покриву і пігментація. Всі ці ознаки характерні для впливу на шкіру води, а також сонячних променів.

Перед процедурою шкіру очистили водою, оскільки равлики чутливі до будь-яких косметичних засобів. Спочатку молюски адаптуються до людської шкіри. Катерина зазначила, що процес приємний.

Під час процедури равлики можуть кусатися. Вони вважаються найзубастішими тваринами в світі. У роті цих молюсків є радула – скребок, у якому налічується до 25000 зубів.

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«Несподівано. Шкіра рук просто шовкова», – описала відчуття після масажу Катерина.

На обличчі з’явилося почервоніння. Саме так реагує шкіра на косметичні процедури. Після закінчення ефект оцінив дерматолог, який оглядав Катерину до равликового масажу. Він зазначив, що шкіра набула більш здорового вигляду. Вона стала зволоженою. Аналогічні зміни відбулися на шкірі обличчя.

Показники аналізатора шкіри дали такі результати: істотно зменшилася кількість ороговілих клітин, а ось жирність не змінилася.

Після цього Катерина змила весь слиз і перевірила результат. Як виявилося, до шкірного покриву повернулися почервоніння та сухість, тобто первинний вигляд. Процедура виявилася малоефективною.

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