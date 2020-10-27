За статистикою від грибка страждає кожен п’ятий житель нашої країни. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко вирішила провести експеримент і з’ясувати, чи зможуть українці впізнати проблему «в обличчя». Щоб розвіяти міфи про грибкову інфекцію, ведуча озброїлася спеціальним реквізитом – муляжем руки, на котрій аж 7 проблемних ділянок. Чи визначать жителі нашої країни, які пальці вражені грибком?

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Більшості опитаних вдалося діагностувати грибок практично на кожному пальці. Тим часом, початкова стадія саме цього захворювання була лише на одному. Лікар розповіла, що решта пальців уражені іншими хворобами – пухлиною, псоріазом і навіть екземою. Вся справа в тому, що визначити наявність або відсутність грибка на око неможливо. Саме тому при появі будь-яких тривожних симптомів важливо негайно звернутися до фахівця!

Провівши опитування, Катерина Безвершенко запросила учасників експерименту до підготовлених раніше ємностей із водою. Перед кожною посудиною – предмети, які позначають можливі шляхи зараження грибком. Дійсно безпечні – розчиняться у воді, а реальні загрози – залишаться цілими.

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Як можна заразитися грибком

Взуття , в якому пітніє нога, створює сприятливе середовище для розвитку грибкової інфекції, навіть якщо носить її тільки одна людина.

Не менш сприятливі умови для поширення грибка забезпечує цукор . Тому учасники правильно обрали солодкий мафін.

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Іще один фактор ризику – сауна, баня та басейн . У громадських місцях рекомендовано взувати закрите взуття, а не сланці .

сауна, баня басейн сланці Також частим місцем зараження грибком є ​​ спортивні зали . Щоб захистити себе, слід класти рушники на тренажери, використовувати спортивні рукавички та магнезію.

спортивні зали Через те, що грибок поширюється спорами, земля – іще одне джерело хвороби.

земля Загроза зараження інфекцією нависає й над тими, чия професійна діяльність пов’язана з постійним контактом із мийними та дезінфікуючими засобами .

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А ось гроші – джерело численних інфекцій – насправді не впливають на зараження грибком.

Чи можна заразитися грибком в метро? Чи небезпечно тримати в руках жетон на проїзд? Чи провокує розвиток грибка вживання антибіотиків? Більше про експеримент дізнаєтеся з відео:

Video: Як відрізнити грибок від інших захворювань Як відрізнити грибок від друними захворювань. Прічтни виникнення грибків, симптоми, профілактика

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