Все частіше почали забувати слова, імена, назви? Ось крутиться на язиці, а в голову ніяк не прийде. Це можуть бути симптоми хвороби Альцгеймера. І чим ви старше, тим імовірніше за все, що це так і є! Про те, як можна перевірити себе на схильність до хвороби Альцгеймера, розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

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Хвороба Альцгеймера ‒ це поступове руйнування нервових шляхів мозку, через що спочатку страждає короткочасна пам’ять і здатність засвоювати нову інформацію, а надалі ‒ і довгострокова пам’ять.

Симптоми хвороби Альцгеймера

Складнощі з вирішенням завдань

проблеми з усним і письмовим спілкуванням

проблеми з упізнавання місць, людей, відновленням послідовності подій.

Але найстрашніше ‒ людина не розуміє свого стану, вона не усвідомлює, що хвора. До того ж, рідні часто списують симптоми Альцгеймера у хворого на старечий маразм або просто старість.

Більшість людей, щоб визначити походження предмета або його структуру, повинні обміркувати саме слово. Люди з хворобою Альцгеймера не пам’ятають слів, значення яких повинні були обдумати, і слів, які просто проаналізували з точки зору складової структури.

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Тест №1 на визначення хвороби Альцгеймера

Швидко, протягом 1 хвилини назвіть десять імен на букву А чи В.

Потім протягом 1 хвилини назвіть 10 домашніх тварин.

І після цього прочитайте цей текст:

94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗИ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНИ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ!

8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN!

СН4Ч4Л4 Е70 6ИЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Е70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Е70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМИ84ЯСЬ 06 Е70М. Г0Р9NСЬ.

ЛNШЬ 0ПР393Л3ННИ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Е70.

Справа в тому, що цим тестом ми перевірили здатність вашого мозку до абстрактного мислення.

Пошкоджений мозок при хворобі Альцгеймера часто відключає цю здатність, і люди не можуть назвати, наприклад, імена людей, яких не бачать або ж не можуть прочитати того, що написано таким «шифром».

Найчастіше це захворювання активно проявляється після 65 років, але ранні симптоми цілком можуть з’явитися і в 40! Вони не помітні ні для самого хворого, ні для його оточення. Від ранніх симптомів хвороби до стану, коли вже ставлять чіткий діагноз може пройти цілих 10 років!

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Тест №2 на визначення хвороби Альцгеймера

За допомогою цього тесту можна перевірити, чи немає у вас первинних симптомів хвороби Альцгеймера. Вам знадобиться баночка арахісового масла і лінійка. Понюхайте його лівою ніздрею на відстані 23 см, закривши при цьому праву ноздрю пальцем. Таке масло лікарі вибрали не випадково, адже його запрах чітко розпізнається нюховим нервом людини, і сплутати його з іншим дуже складно. Деградація нюхового нерва ‒ один з перших ознак хвороби.

До того ж, ви нюхали тільки лівою ніздрею, адже доведено, що людина, яка хворіє Альцгеймером, втрачає нюх у лівій ніздрі набагато швидше, ніж у правій.

Лікування хвороби Альцгеймера

На жаль, нині немає препаратів, що дозволяють вилікуватися від хвороби Альцгеймера. Але можна всіляко намагатися запобігти їй. Головне правило ‒ змушувати працювати сіру речовину мозку і тримати своє тіло активним.

Можна читати книги, вчити вірші, розгадувати кросворди, бігати. І тоді у вас буде набагато менше шансів захворіти.

Більше тестів на перевірку пам’яті ви знайдете у відео:

Video: Тест на схильність до хвороби Альцгеймера Які існують тести на хворобу Альцгеймера? Простий тест на Альцгеймера, який допоможе вчасно виявити хворобу

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