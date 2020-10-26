Чому викривляється перегородка носа?

Ніс – дуже важливий і багатофункціональний орган у нашому організмі. Він виконує кілька завдань: зволожує і підігріває повітря, знешкоджує бактерії, затримує часточки пилу, а також розрізняє запахи. Одним із захворювань, за якого погіршується носове дихання, є викривлення носової перегородки. Як виправити цю незручність і наскільки небезпечне викривлення? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».



Як відомо, людина може дихати носом і ротом, але більш фізіологічним вважається саме носове дихання. Коли повітря проходить через носову порожнину, з ним відбуваються різні процеси, в результаті яких голос набуває свого звукового відтінку. Якщо ж носове дихання з якоїсь причини ускладнене, то це може призвести до низки патологічних станів. Одним із захворювань вважається викривлення носової перегородки.

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Викривлення носової перегородки – це деформація порожнини носа. На цю недугу страждає переважно доросла частина населення. У чоловіків викривлення носової перегородки буває частіше, ніж у жінок.

Причини викривлення перегородки

травми носа, внаслідок яких відбувається зміщення кісток;

нерівномірний ріст кісток черепа (носовій перегородці стає тісно в порожнині носа, і вона починає згинатися);

гіпертрофія – нерівномірне збільшення однієї з раковин носа;

поява пухлин слизової оболонки носа і поліпів, унаслідок чого порушується дихання однієї ніздрі і виникає викривлення перегородки.

Щоб діагностувати викривлення перегородки носа, необхідно пройти огляд у лікаря-оториноларинголога, зробити передню і задню риноскопію.

Операція потрібна, якщо:

ускладнене дихання носом;

є зовнішній косметичний дефект;

через викривлення перегородки виникло запалення середнього вуха;

виявлено хронічний риніт;

турбують постійні головні болі;

викривлення носової перегородки спровокувало гайморит.

Операція на носовій перегородці допоможе вирівняти викривлений хрящ, тобто здійснити його модифікацію.

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