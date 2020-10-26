Хвороба Паркінсона ‒ це захворювання, пов’язане з поступовою загибеллю рухових нервових клітин. Через це порушується регуляція рухів і м’язового тонусу, що виявляється характерним тремором, загальною скутістю та порушенням пози і рухів. Детальніше про це захворювання розповіли лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла».

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Хвороба Паркінсона вражає приблизно кожну соту людина (частіше чоловіки), після шістдесяти років. Цікаво, що курці практично не схильні до цієї хвороби, а от люди, що полюбляють вживати молоко, навпаки, сильніше ризикують захворіти. Причини цього поки невідомі.

Ця хвороба викликає тремтіння в руках, загальну скутість і, як наслідок, проблеми з ходьбою та іншими рухами, а також часто ускладнюється іншими захворюваннями.

Причини виникнення Паркінсона

Нині відомо, що хвороба Паркінсона виникає через порушення вироблення дофаміну ‒ одного з нейромедіаторів (речовин, що служать для передачі імпульсів у головному мозку). Це веде до порушення функцій клітин у відділах мозку, що відповідають за рухи людини. Схильність до цього захворювання може передаватися у спадок. Зіткнувшись із симптомами хвороби Паркінсона, треба враховувати, що деякі з них можуть бути викликані й іншими причинами, наприклад, енцефалітом, надмірним прийомом лікарських препаратів, атеросклерозом судин головного мозку, отруєнням нейротоксическими речовинами.

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Як протікає хвороба Паркінсона?

Поява перших симптомів захворювання зазвичай залишається непоміченою Часто все починається зі зменшення виразності обличчя, сповільненості рухів, особливо під час одяганняодяганні, їжі та ходьби. Згодом і сама людина відзначає зменшення спритності рук, особливо при виконанні тонких рухів. Виникають порушення роботи рук під час писання, чищенні зубів, гоління і т д. Міміка людини бідніє, він рідше блимає, обличчя стає маскоподібним. Порушується мова. Характерно, що людина, не здатна самостійно ходити, часто легко збігає по сходах, може танцювати, кататися на лижах. Повільне пересування може раптово змінитися швидким бігом, який хворий не в силах подолати, поки не впаде або не зустріне перешкоду. Значно утруднені повороти в ліжку, проблемою стає вставання з крісла або стільця. Через порушення рухливості м’язів глотки ковтальні руху стають більш рідкісними, що викликає розвиток слинотечі. Обов’язковими симптомами при захворюванні Паркінсона служать скутість рухів (гіпокінезія), тремтіння, що виникає у стані спокою (тремор спокою), пізніше виникають порушення рівноваги та проблеми з ходінням.

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Діагностика хвороби Паркінсона

Вкрай важливо якомога раніше почати лікування, тому при першій появі симптомів необхідно звернутися до невропатолога. Для діагностики хвороби Паркінсона людину направляють на електроміографію, яка дозволяє визначити причину тремору і виключити м’язові захворювання, а для діагностики порушень діяльності мозку проводять електроенцефалографію.

Лікування Паркінсона

На жаль, повністю побороти цю недугу неможливо. Основним препаратом, який уповільнює розвиток Паркінсона, є леводопа (леводофу), але його застосування викликає цілий ряд побічних ефектів. Існують іще кілька груп препаратів, більш-менш ефективних при паркінсонізмі; їх використовують разом із леводопою. В останні роки активно проводяться дослідження можливостей хірургічного лікування хвороби Паркінсона, шляхом пересадки хворій людині клітин, що виробляють дофамін.

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