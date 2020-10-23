Чорні цятки завдають чимало клопоту, особливо дівчатам. Нескінченні маски, скраби часто дають лише тимчасовий ефект. Лікар медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко вирішила провести експеримент, який показав, наскільки ефективно працюють різні маски для видалення так званих «чорних цяток». Так чи можна позбавитися їх?

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Причини появи чорних цяток

Відкриті комедони, або як ми їх називаємо «чорні цятки», з’являються внаслідок закупорювання сальних залоз, коли в пори потрапляють частинки пилу та бруду, токсини, надлишки шкірного сала. Зазвичай ми їх можемо спостерігати на обличчі, носі, грудях, спині чи будь-яких інших ділянках шкіри, які мають багато сальних залоз.

У якому віці з’являються чорні цятки

«Чорні цятки» можуть бути у всіх. Але згадайте свою юність, коли, дивлячись у дзеркало, ми просто ненавиділи своє відображення, бо на обличчі були такі огидні прищики, а шкіра була схожа на шматок жирного сала. А все чому? Тому що у підлітковому віці відбуваються гормональні зміни в організмі, котрі супроводжуються підвищеною активністю сальних залоз, що і призводить до утворення «чорних цяток».

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Як позбутися чорних цяток

Частково запобігти появі «чорних цяток» допоможе правильний догляд. Для цього необхідно регулярно стежити за чистотою своєї шкіри. Видаляйте надлишки шкірного сала і ороговілі частинки шкіри за допомогою м’яких засобів для очищення, скрабів та пілінгів. Запам’ятайте: жирні креми та агресивні скраби тільки нашкодять вашому шкірному покриву.

Для механічного видалення «чорних цяток» краще звернутися до професійних косметологів, бо самостійне їх видавлювання травмує сально-волосяний фолікул, він може інфікуватися. Тим більше, Катерина Безвершенко за допомогою експерименту показала, що комедон міститься настільки глибоко, що самостійно видалити його дуже важко.

Також усі ці дії лише тимчасово позбавлять вас комедонів або зроблять їх менш помітними.

В експерименті Катерини Безвершенко перше місце серед кращих засобів для видалення «чорних цяток» посіла маска з желатину та активованого вугілля. У цій масці немає агресивних компонентів, які спричиняють почервоніння шкіри – вугілля витягає бруд, а желатин забезпечує легке та безболісне знімання маски. Тож перш ніж купувати дорогі засоби, прочитайте їхній склад на упаковці.

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