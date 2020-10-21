Малорухливий спосіб життя, шкідливі звички та неправильне харчування – основні причини появи надмірної ваги. В Україні приблизно 30 % жінок і 20 % чоловіків мають зайву вагу. А ще в нашій країні існує дуже багато міфів, які стосуються зайвих кілограмів. І розвіяти їх вирішив лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Приголомшливі факти про надмірну вагу

Щорічно у всьому світі від ожиріння вмирає приблизно 4 мільйони людей. З них третина – діти. За статистичними даними Міністерства охорони здоров’я України, приблизно 30 % жінок і 20 % чоловіків страждають від зайвої ваги.

За даними світового психологічного товариства, кожна третя людина із зайвою вагою страждає від депресії. Переважна більшість – жінки.

Через проблеми з серцево-судинною системою тривалість життя людей з надмірною вагою на 10–15 років менша за тих, хто не має зайвих кілограмів. Також ожиріння стає причиною розвитку діабету другого типу, раку та частих інсультів.

У світі відомо зо 28 000 різноманітних дієт. Щорічно дієтологи вигадують нові методи боротьби із зайвою вагою, які навіть перевіряють на собі. Але вони не завжди можуть похвалитися хорошими результатами.

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Video: Приголомшливі факти про надмірну вагу Лікар проєкту Я соромлюсь свого тіла Валерій Ославський розповів про поширені міфи, які стосуються надмірної ваги

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