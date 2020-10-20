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Як правильно перевіритися на паразитів?

20.10.2020

Паразити можуть існувати в кожному з нас. Та найстрашніше, що ми можемо навіть про це не підозрювати. Як же зрозуміти, що в нашому тілі живе чужий організм, а також до якого лікаря звертатися з цією проблемою, які аналізи потрібно здавати? Про все розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

woman scientist doctor making science experiments

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Ознаки наявності паразитів в організмі

  • синдром подразненого кишківника (часті закрепи, діарея, гази);
  • змінене травлення після отруєнь;
  • проблеми зі сном (важко заснути або ж багато разів прокидаєтеся за ніч);
  • висипання на шкірі (подразнення, кропив’янка, рожеві вугрі або екзема);
  • скреготання зубами уві сні;
  • біль у суглобах та м’язах;
  • хронічна втома, депресія або апатія;
  • відчуття голоду після їди.

Які треба здати аналізи, щоб виявити паразитів

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Якщо ви підозрюєте, що у вас є паразити, то краще записатися до терапевта (педіатра – для дітей), який і направить вас до потрібного фахівця. Так ви заощадите час і вам не потрібно буде здавати зайві  аналізи.

Існує багато видів аналізів на паразитів. Найчастіше, щоб визначити наявність паразитів в організмі, лікар призначає аналізи крові: аналіз крові на лямблії; аналіз крові на збудники опісторхозу (встановлення виду антитіл IgG); аналіз крові на збудники ехінококозу; аналіз крові на збудники токсокарозу; аналіз крові на збудники трихінельозу; аналіз крові на збудники аскаридозу. Також можуть призначити аналіз калу.

Аналізи на паразитів можна здати як у поліклініці, так і в приватній лабораторії.

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