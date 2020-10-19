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Ознаки раку матки та яєчників: основні симптоми

19.10.2020

Рак матки і яєчників небезпечні та поширені онкологічні захворювання жіночої статевої системи. Досить часто вони протікають без виражених симптомів, тому найкращий спосіб розпізнати хворобу на ранній стадії регулярні профілактичні огляди в гінеколога. Однак є ряд ознак раку шийки матки та яєчників, які також слід брати до уваги. Про основні симптомирозповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

симптомы рака шейки матки

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Хто схильний до раку матки?

На жаль, рак матки в наш час займає четверте місце після раку молочної залози, шкіри та шлунково-кишкового тракту. У зоні ризику жінки, у яких:

  • діабет
  • гіпертонічна хвороба
  • вірус папіломи людини
  • ВІЛ
  • пізня менопауза й порушення менструального циклу
  • безпліддя
  • венеричні захворювання
  • ожиріння (ризик захворювання в 9 разів вищий, ніж за нормальної ваги)

Схильні до ризику захворіти на рак матки й жінки, які палять, а також ті, хто рано почав статеве життя й у яких багато сексуальних партнерів. До групи ризику можна віднести й жінок, у яких були ранні перші пологи.

признаки рака матки

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Перші ознаки раку шийки матки

  • вагінальні виділення з домішками крові, рожевого або коричневого кольору, які з’являються в період між менструаціями або у жінок, що увійшли в клімактеричний період
  • запалення жіночої статевої сфери (кольпіт, цервіцит)
  • гнійні виділення, що супроводжуються неприємним запахом
  • болючі відчуття під час статевого акту
  • більш тривала й болюча менструація

Ознаки раку шийки матки на більш пізніх стадіях

  • водянистий склад виділень
  • проблеми з сечовипусканням
  • збільшення лімфатичних вузлів
  • сильні набряки кінцівок

Ознаки й симптоми раку яєчників

Woman with abdominal pain. Pain in the human body

Рак яєчників, як і рак матки, – поширене захворювання жінок. Найчастіше хвороба протікає без симптомів та проявляє себе лише на пізніх стадіях. У більшості випадків діагностується у молодих жінок віком до 40 років. Розвиток пухлини відбувається досить швидко.

Симптоми раку яєчників:

  • здуття живота
  • нудота
  • втрата апетиту
  • біль внизу живота
  • біль під час статевого акту
  • розлад травлення
  • часте сечовипускання

Щоб запобігти цим хворобам, жінкам варто регулярно відвідувати гінеколога. А головне – якщо щось почало турбувати, не тягнути з діагностикою та подальшим лікуванням.

Будьте здорові!

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