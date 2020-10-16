Проколювання вух: поради і протипоказання

Кожна жінка, дівчина та навіть маленька дівчинка прагне бути красивою. Іноді така краса вимагає жертв. У яку пору року найкраще проколювати вуха і чому? Як доглядати за проколами? А також які існують протипоказання до проколювання вух? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Лікарські протипоказання до проколювання вух:

хронічні вушні хвороби;

черепно-мозкові травми;

алергія у важких формах;

захворювання крові;

цукровий діабет;

ревматизм;

неврологічні розлади.

Та якщо ви все ж наважилися проколоти вуха собі або дитині, то прочитайте наші поради.

Коли найкраще проколювати вуха

Найкраще це робити в середині-кінці весни або на початку-середині осені. Чому не влітку? Бо ранки будуть гірше гоїтися і є більша ймовірність потрапляння інфекції. У неспекотну пору року вуха гоїтимуться швидше і без ускладнень.

Як доглядати за проколотими вухами:

помити руки дезінфікуючим милом (щоб не занести інфекцію в ще не загоєну ранку);

ватяний тампон або ватяну паличку вмочити в очищувальний розчин;

протерти отвір змоченим у розчині ватяним тампоном або ватяною паличкою;

покрутити сережку;

використовувати новий ватяний тампон або ватяну паличку для іншого боку;

чистити вуха тричі на день до повного загоєння.

ВАЖЛИВО! Якщо у вас почервоніння і набряк після проколювання не сходять більше тижня, зверніться до лікаря. Також необхідно звернутися до лікарні, якщо у вас розірвалася мочка вуха або виникли серйозні симптоми, які є ознаками інфекції (гнійні виділення, надмірний свербіж, почервоніння та сильний біль).

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