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Проколювання вух: поради і протипоказання

16.10.2020

Кожна жінка, дівчина та навіть маленька дівчинка прагне бути красивою. Іноді така краса вимагає жертв. У яку пору року найкраще проколювати вуха і чому? Як доглядати за проколами? А також які існують протипоказання до проколювання вух? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»: що потрібно знати перед відвідуванням салону краси

Лікарські протипоказання до проколювання вух:

  • хронічні вушні хвороби;
  • черепно-мозкові травми;
  • алергія у важких формах;
  • захворювання крові;
  • цукровий діабет;
  • ревматизм;
  • неврологічні розлади.

Та якщо ви все ж наважилися проколоти вуха собі або дитині, то прочитайте наші поради.

bride herself puts her earrings on the ears

Коли найкраще проколювати вуха

Найкраще це робити в середині-кінці весни або на початку-середині осені. Чому не влітку? Бо ранки будуть гірше гоїтися і є більша ймовірність потрапляння інфекції. У неспекотну  пору року вуха гоїтимуться швидше і без ускладнень.

Як доглядати за проколотими вухами:

  • помити руки дезінфікуючим милом (щоб не занести інфекцію в ще не загоєну ранку);
  • ватяний тампон або ватяну паличку вмочити в очищувальний розчин;
  • протерти отвір змоченим у розчині ватяним тампоном або ватяною паличкою;
  • покрутити сережку;
  • використовувати новий ватяний тампон або ватяну паличку для іншого боку;
  • чистити вуха тричі на день до повного загоєння.

ВАЖЛИВО! Якщо у вас почервоніння і набряк після проколювання не сходять більше тижня, зверніться до лікаря. Також необхідно звернутися до лікарні, якщо у вас розірвалася мочка вуха або виникли серйозні симптоми, які є ознаками інфекції (гнійні виділення, надмірний свербіж, почервоніння та сильний біль).

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