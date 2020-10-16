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Перша допомога при алкогольному отруєнні

16.10.2020

Щороку в Україні від отруєння алкоголем помирає понад 4000 людей. У більшості випадків перша допомога не була надана вчасно. Як допомогти собі або іншій людині при алкогольному отруєнні? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Перша допомога при алкогольному отруєнні

Основних правил усього два:

  • викликати блювання за допомогою натискання на корінь язика (якщо потрібно, цю процедуру можна повторювати доти, доки не стане краще);
  • стежити, щоб блювота не потрапила до дихальних шляхів (небезпека задухи).

Як допомогти собі при блюванні, пов’язаному з алкогольним отруєнням

Якщо неприємність уже сталася, вам під силу зробити все, щоб нейтралізувати наслідки вживання міцних напоїв максимально швидко і з найменшою шкодою. Після алкогольного отруєння важливо:

  • не навантажувати організм їжею та ліками;
  • добре виспатися;
  • пити водно-сольові розчини, щоб запобігти зневодненню організму;
  • вживати протизапальні трави (календула, ромашка, а також шипшина, багата на вітамін С);
  • за потреби вживати сорбенти.

Чого не треба робити при алкогольному отруєнні:

  • вживати алкоголь знову (похмелятися);
  • виконувати важкі фізичні навантаження;
  • приймати холодний душ (через зниження температури порушується терморегуляція й організм втрачає пристосовність до різких перепадів температур).

Будьте здорові!

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