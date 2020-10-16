Дуже часто ускладнене дихання ми плутаємо з нежиттю. Насправді ж причини можуть бути абсолютно різними. За якими симптомами можна визначити захворювання носової порожнини? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Профілактика грипу: які заходи вживати для всієї родини

Зазвичай, нежить проходить протягом 7 днів. Складніші захворювання – хронічний нежить, гайморит, синусит, хвороба судин, викривлення носової перегородки, тонзиліт. Як же їх розрізнити? Наприклад, під час нежиті у носовій порожнині з’являється інфекція, а потім слиз. Якщо слиз стає зеленого кольору, – слід насторожитися. Як правило, це ознака запалення.

Як визначити гайморит

Встаньте рівно і повільно нахиліться вперед. Під час гаймориту в області гайморових пазух і чола з’явиться тягнучий біль. Якщо корені верхніх зубів знаходяться дуже близько до гайморових пазух, то болючі відчуття виникають у всій верхній щелепі.

Як визначити синусит

Більше на тему: Грип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності

Синусит – це запалення придаткових пазух носа і слизової оболонки. Симптоми захворювання:

виділення із носа

лихоманка

зниження нюху

тиск і лицьовий біль.

Синусит виникає у результаті засмічення придаткових пазух.

Як визначити тонзиліт

Тонзиліт – процес запалення піднебінних мигдалин. При цьому слабшає імунна система. Симптоми:

неприємний запах з рота

головний біль і запаморочення

біль при ковтанні

підвищена температура тіла

дратівливість і швидка перевтома

нервові розлади

проблеми з сечовипусканням

набряк горла і неба

порушення у роботі ендокринної системи і залоз

гнійні пробки у мигдалинах.

Що таке викривлення носової перегородки

Викривлення носової перегородки – деформація носової перегородки до однієї або до обох сторін від середньої носової лінії. Ускладнює відтік секрету з придаткових пазух і підвищує ризик виникнення запальних, а також алергічних захворювань органів дихання.

Як визначити, що пошкоджені судини

У результаті пошкодження судин виникає носова кровотеча або захворювання судин. Це відбувається через травми або необережне видалення сухих кірок, чухання або сильне сякання. Якщо у вас згортання крові у нормі, то кровотеча пройде самостійно. Причинами кровотечі із задніх відділів носа є травми скелета обличчя, носа або черепа.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ