Нетримання сечі в жінок виникає з віком. Однак бувають винятки. Які причини нетримання сечі в жінок? І чи можна вилікувати таку делікатну проблему? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Типи нетримання сечі

«Стресове» нетриманя сечі, або слабкість м’язів тазового дна . Це мимовільне витікання сечі під час навантажень, виникає під час чхання, кашлю, різких рухів тощо.

. Це мимовільне витікання сечі під час навантажень, виникає під час чхання, кашлю, різких рухів тощо. Ургентне нетримання сечі. Сечовипускання відбувається настільки швидко, що жінка може не встигнути вчасно зреагувати. При цьому сечовий міхур може бути практично не заповнений.

Сечовипускання відбувається настільки швидко, що жінка може не встигнути вчасно зреагувати. При цьому сечовий міхур може бути практично не заповнений. Змішана форма. Цьому типу нетримання властиві всі названі вище симптоми ургентного і стресового нетримання.

Більше на тему: Цистит: симптоми, причини і лікування

Причини нетримання сечі в жінок

пологи (розриви промежини, розтягнення м’язів тазового дна);

зайва вага;

гінекологічні операції;

клімакс (гормональні зміни);

жіноча анатомія (короткий та широкий сечовипускний канал).

«Ситуація нетримання сечі в жінок трапляється досить часто. За статистикою близько 40 % страждають від такої проблеми. Це навіть називають “соціальним раком”», – розповіла акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.

Як лікувати нетримання сечі в жінок

Потрібно звернутися до фахівця, щоби встановити справжню причину проблеми. Тільки провівши всі необхідні обстеження, лікар вирішить, який вид лікування вам потрібен: медикаментозний, хірургічний чи немедикаментозний (тренування сечового міхура, вправи для зміцнення тазового дна, фізіотерапія).

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.