Прищик на носі – проблема, яка додає масу незручностей. Причин, через які можуть з’явитися прищі – багато. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, чому не можна видавлювати прищі? Чим це може загрожувати? І що робити, якщо схопився прищик? Читайте в матеріалі!

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Причини появи прищів

У нормі сальні залози, приєднані до волосяних фолікулів, виробляють секрет. Він крізь протоки виходить на поверхню шкіри для її змащування. Запалення виникає, коли протока залози закупорюється й секрет не може потрапити назовні.

Також висипання можуть сигналізувати про зміни, що відбуваються в організмі. Зазвичай, ці зміни – негативні. Нерідко прищі спровоковані гормональними порушеннями, гінекологічними проблемами або проблемами із шлунково-кишковим трактом.

Наслідки видавлювання прищів

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Якщо ви справді стурбовані появою прищів, то звичайної консультації дерматолога буде замало. Знадобиться всебічне обстеження. Головне пам’ятати: видавлювати новоутворення не можна!

Видавлювання прищів, особливо брудними руками, сприяє поширенню інфекції по поверхні шкіри. Результат – нові прищі. Так, у випадку з вуграми виникає компенсуючий ефект: чим частіше людина намагається позбутися від чорних цяток, тим швидше організм прагне заповнити пори знову, щоб захистити шкіру від несприятливого впливу навколишнього середовища.

Що робити, якщо вискочив прищ?

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Якщо на обличчі з’явився прищик, не поспішайте відразу ж видавлювати його. Краще візьміть розчин борної кислоти або спиртовий розчин будь-якого антибіотика, а потім за допомогою ватного диска кілька разів промокніть висипання. Воно підсохне й стане менш помітним. Через декілька днів неприємний горбок повністю зникне.

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