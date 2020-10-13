Сьогодні татуювання – тренд серед молоді. Але іноді, набиваючи малюнок на тілі, ми забуваємо про можливу небезпеку такої процедури й подальші наслідки. Тату може як прикрасити тіло, так і спотворити його. Які небезпеки чекають на вас у тату-салоні? Як доглядати за тату? Про це розповіди лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Дуже важливий догляд за татуюванням, особливо протягом перших двох тижнів. У разі недотримання правил, які вам повинні розповісти в салоні, є ризик зниження якості татуювання, а також нанесення шкоди здоров’ю. Крім самоконтролю, відповідальність лягає і на плечі майстра.

Під час процедури татуювання потрібно пам’ятати:

майстер має обов’язково надягати стерильні рукавички і маску

голки та ковпачки для фарби повинні бути новими й розпакованими в присутності клієнта

тату-машинка повинна бути простерилізована та загорнута в стерильну плівку

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Як доглядати за татуюванням?

Перші три дні після процедури нанесення малюнка на тіло потрібно обережно дотримуватися таких пунктів:

робити промивання

використовувати загоюючий крем

стежити за стерильністю

Правильний догляд – 50% якісного татуювання.

Однак наносити тату можна не всім. Людям із захворюванням шкіри це протипоказано!

Чи боляче робити тату?

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Майстри не рекомендують використовувати знеболювальні засоби, адже малюнок може спотворитися. У кожної людини больовий поріг різний. Найбільш боляче наносити тату на тонку шкіру або шкіру поряд із кістками (ребра, лікті, шия, інтимна зона).

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