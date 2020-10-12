Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський і Катерина Безвершенко в одному з експериментів вирішили перевірити, який вигляд мають домашні аптечки звичайних українців і які ліки входять до їх складу. Однак мати завжди під рукою обов’язковий мінімум препаратів – половина справи. Не менш важливо знати, як правильно їх зберігати. Де в помешканні має лежати аптечка, дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Українці вразили ведучих проєкту своєю винахідливістю. Виявилося, ліки у квартирах містян зберігаються найрізноманітнішим чином – у пакеті, кошику, коробці з-під взуття, в холодильнику і навіть над плитою. Що з цього – грубе порушення, а що – норма?

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Де не можна зберігати ліки

Постійні перепади температури негативно впливають на якість ліків. Тому категорично заборонено зберігати аптечку в шафах, поряд із якими розміщені:

плита;

мікрохвильова піч;

чайник;

батарея.

Через надмірну вологість не можна зберігати ліки й у ванній кімнаті.

Крім того, помилково класти аптечку в холодильник. Більшість препаратів можна зберігати за температури 25 °С. Виняток – ліки, в інструкції до яких зазначено, що вони повинні зберігатися в прохолодному місці. При цьому розміщувати їх дуже близько до задньої стінки холодильника – небезпечно, адже рідкі засоби можуть підморозитися і зіпсуватися.

Де можна зберігати ліки

Найкраще зупинити свій вибір на спальні або вітальні.

Контейнер для ліків, що зберігаються в холодильнику, повинен бути герметичним. Це пов’язано з частим відкриванням дверцят холодильника, внаслідок чого також виникають температурні коливання.

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Не варто забувати і про термін придатності ліків. Щоб знати, як довго зберігаються ті чи інші таблетки, не обрізайте використану частину блістера: там може міститися інформація про термін придатності.

Не рекомендовано викидати упаковку та інструкцію до ліків. Коробка захищає від світла і пошкоджень, а інструкція містить усю інформацію про препарат.

Зверніть увагу: як правило, термін придатності зазначений для закритих ліків, а у відкритому вигляді він може скоротитися. Щоб не забути, наклейте на саму пляшечку з препаратом інформацію про крайній термін вживання.

Більше інформації дивіться у відео:

Video: Де і як вдома зберігати ліки? Як правильно зберігати ліки і де в будинку повинна лежати аптечка, розповіли лікарі проєкту Я соромлюсь свого тіла.

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