Булімія: симптоми, лікування і наслідки
Розлади харчової поведінки – справжнє лихо ХХI століття. У гонитві за недосяжними ідеалами з обкладинок глянцю і модних подіумів молоді дівчата й навіть хлопці готові жертвувати власним здоров’ям. Однак це не єдина причина розвитку такого захворювання, як булімія. Чому виникає булімія? Які симптоми і наслідки булімії? Чи можна вилікувати булімію? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Що таке булімія?
Булімія – це розлад, спричинений нервово-психологічною дисфункцією організму. Характеризується нападами невгамовного голоду, за яким настає почуття провини і позбавлення від з’їденого через викликання блювоти, вживання проносних препаратів, надмірні фізичні навантаження і жорсткі обмеження в їжі. Без своєчасного лікування хворий ризикує нажити цілий комплекс хронічних захворювань і ускладнень, часто несумісних із життям.
Розрізняють первинну (справжню) булімію, коли у хворого виникає неконтрольоване бажання вживати їжу, а також булімію як наслідок анорексії.
Причини булімії
Лікарі сходяться на думці, що в більшості випадків причиною розвитку булімії стає психологічна травма, отримана в дитячому віці, або пережитий стрес у більш зрілому. Крім цього, виокремлюють такі причини виникнення захворювання:
- органічні ушкодження харчового центру кори головного мозку;
- порушення обмінних процесів;
- гормональні порушення;
- стрес;
- низька самооцінка;
- спадковість.
Симптоми булімії
Людина, що страждає на булімію, необов’язково повинна мати низьку вагу. Часто хворі зовні нічим не відрізняються від здорових людей. Вказувати на наявність розладу можуть такі ознаки:
- вживання великої кількості їжі, обжерливість;
- відвідування після їжі туалету, щоб викликати блювання;
- замкнутий спосіб життя;
- зацикленість на своєму зовнішньому вигляді, в тому числі – на вазі;
- різкі коливання ваги;
- слабкість і підвищена стомлюваність;
- схильність до запалення горла і глотки;
- захворювання шлунково-кишкового тракту;
- стоматологічні захворювання;
- дряблість шкіри, зневоднення.
Наслідки булімії
Булімія призводить до емоційних і фізіологічних порушень у багатьох органах і системах організму.
Лікування булімії
Вилікувати пацієнта від булімії можна, виявивши і викоренивши причину виникнення недуги. При органічній формі булімії лікують первинну патологію, при нервовій – коригують психологічний стан. Хворому необхідні індивідуальні та групові заняття з фахівцем.
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