На думку більшості людей, медична книжка або наявність довідки у партнера може захистити їх від захворювань, що передаються статевим шляхом. Це не так! Чому – розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Усім відомо, що презерватив, якщо його правильно використовувати, на 97% захищає від ЗПСШ. Однак презерватив може не захистити від хвороб, що передаються через контакт зі шкірою: генітальний герпес, сифіліс, короста. Які ще міфи про «незручні» захворювання давно треба розвіяти?

Міф № 1. Медичної книжки або довідки з аналізами достатньо, щоб бути впевненим, що партнер здоровий

Медичну книжку легко купити. А інформація у свіжій довідці може виявитися неактуальною, адже більшість венеричних захворювань проявляються з часом. Наприклад:

Міф № 2. Спринцювання захищає від інфекцій та небажаної вагітності

Спринцівка дає змогу промити тільки вагінальну частину внутрішніх статевих органів. Це справді зменшує ризик зараження, але про повноцінний захист не йдеться.

Міф № 3. В одруженого чоловіка або заміжньої жінки не може бути венеричних захворювань

Обручка на пальці – не гарантія того, що перед вами здоровий партнер. За статистикою, понад 50% одружених чоловіків є носіями інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Міф № 4. Секс – єдиний спосіб заразитися ЗПСШ

Підхопити статеву інфекцію під час купання в басейні чи водоймі, на щастя, не можна. А ось через рушник – запросто.

Більше про поширені міфи про захист від «незручних» хвороб дізнаєтеся з відео:

Video: Міфи про захист від захворювань, що передаються статевим шляхом Які найпоширеніші міфи про захист від захворювань, що передаються статевим шляхом? Про це розповіла лікар проєкту Я соромлюсь свого тіла Людмила Шупенюк

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