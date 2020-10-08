Хелікобактер пілорі – це спіралеподібний мікроорганізм, який мешкає у шлунку і дванадцятипалій кишці людини. Він може стати серйозною проблемою на шляху до здоров’я людини. Про те, яку небезпеку приховує цей мікроорганізм розповіли лікарі прокту «Я соромлюсь свого тіла».

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Хелікобактер пілорі має інфекційний характер і може розвивати такі захворювання:

виразки

ерозії

поліпи

гепатити

гастрити

рак кишечнику і шлунка тощо.

Хелікобактер є одним з найпоширеніших інфекційних захворювань відразу після герпесу. Близько 60% людей хворі цією недугою.

Заразитися бактерією можна де завгодно. Інфекція може проникнути в організм через неякісну їжу або брудну воду, а також після контакту із зараженою людиною під час кашлю.

Активація бактерії відбувається тоді, коли організм повністю ослаблений і перестає боротися з мікроорганізмами всередині нього. Крім цього, небезпечна бактерія може виживати в кислому середовищі шлунка.

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Як відбувається зараження?

Хелікобактер прикріплюється до стінок шлунка і дванадцятипалої кишки. Там він може перебувати протягом багатьох років, чекаючи потрібного моменту для активації. Коли організм слабшає, бактерія починає розмножуватися, виділяючи велику кількість ферментів і токсинів. Таким чином відбувається пошкодження слизових оболонок. На пошкодженому шлункові і дванадцятипалій кишці з’являються виразки.

Симптоми зараження Хелікобактер пілорі

нудота

печія

запори і проноси

відрижка

тяжкість в шлунку

випадання волосся

відсутність апетиту

неприємний запах з рота тощо.

Для профілактики захворювання слід дотримуватися особистої гігієни, правильно харчуватися і відмовитися від шкідливих звичок.

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