Як діагностувати хелікобактеріоз?
Хелікобактер пілорі – це спіралеподібний мікроорганізм, який мешкає у шлунку і дванадцятипалій кишці людини. Він може стати серйозною проблемою на шляху до здоров’я людини. Про те, яку небезпеку приховує цей мікроорганізм розповіли лікарі прокту «Я соромлюсь свого тіла».
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Хелікобактер пілорі має інфекційний характер і може розвивати такі захворювання:
- виразки
- ерозії
- поліпи
- гепатити
- гастрити
- рак кишечнику і шлунка тощо.
Хелікобактер є одним з найпоширеніших інфекційних захворювань відразу після герпесу. Близько 60% людей хворі цією недугою.
Заразитися бактерією можна де завгодно. Інфекція може проникнути в організм через неякісну їжу або брудну воду, а також після контакту із зараженою людиною під час кашлю.
Активація бактерії відбувається тоді, коли організм повністю ослаблений і перестає боротися з мікроорганізмами всередині нього. Крім цього, небезпечна бактерія може виживати в кислому середовищі шлунка.
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Як відбувається зараження?
- Хелікобактер прикріплюється до стінок шлунка і дванадцятипалої кишки. Там він може перебувати протягом багатьох років, чекаючи потрібного моменту для активації.
- Коли організм слабшає, бактерія починає розмножуватися, виділяючи велику кількість ферментів і токсинів. Таким чином відбувається пошкодження слизових оболонок.
- На пошкодженому шлункові і дванадцятипалій кишці з’являються виразки.
Симптоми зараження Хелікобактер пілорі
- нудота
- печія
- запори і проноси
- відрижка
- тяжкість в шлунку
- випадання волосся
- відсутність апетиту
- неприємний запах з рота тощо.
Для профілактики захворювання слід дотримуватися особистої гігієни, правильно харчуватися і відмовитися від шкідливих звичок.