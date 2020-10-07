Недарма кажуть, що стопи відображають загальний стан організму людини. Особливу увагу треба приділяти дітям на ранніх етапах їхнього розвитку, оскільки саме в дитячому віці з’являється ризик деформації стоп. Багато з таких деформацій минають самі собою. А ось у дорослої людини зміни можуть бути спровоковані травмами і захворюваннями. Які ще причини деформації стоп? Як запобігти деформації стопи в дитини? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке деформація стопи?

Деформація стопи – це стійка зміна природного вигляду стопи, яка пояснюється зміною форми або довжини однієї чи кількох кісток, порушеннями у зв’язках або укороченням сухожиль. Різноманітні патології тягнуть за собою зміни в анатомічній структурі.

Деформація стопи спричиняє порушення опори, перерозподіл ваги тіла і зміну ходьби. Через цю проблему страждають зв’язки дистальних відділів кінцівки, кістки, дрібні та великі суглоби, хребет.

Види деформацій стоп

Парез стопи, або «кінська стопа»

Стопа перебуває в положенні сильного підошовного згинання, п’ята підтягнута догори, а литковий м’яз гомілки та ахілове сухожилля – вкорочені та напружені.

П’яткова стопа

Відбувається стійке тильне згинання. У запущених випадках тильна сторона стопи торкається передньої поверхні гомілки.

Плоска стопа

Деформація, за якої ущільнюються поперечна і поздовжня частини склепіння. При поздовжній плоскостопості стопа спирається на поверхню всією підошвою. Поперечна плоскостопість характеризується розширенням передніх відділів і збільшенням відстані між головками плеснових кісток.

Порожня стопа

Збільшення кривизни поздовжньої частини склепіння.

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Причини розвитку деформації стоп:

збій обмінних процесів в організмі;

плоскостопість;

захворювання ендокринної системи;

ослаблення організму внаслідок запальних, а також інфекційних захворювань;

захворювання кісткового і суглобового апаратів;

травми і пошкодження;

генетична схильність;

проблеми із зайвою вагою;

незручне взуття;

погане засвоєння кальцію.

Як запобігти деформації стоп у дітей?

Для цього необхідно стежити за розвитком дитини, а також обирати тільки зручне взуття, яке не створює дискомфорту під час ходьби. Воно має пропускати повітря та вологу, бути виготовленим з натуральних матеріалів. Не можна носити взуття, яке не відповідає розміру стопи. Спортивне взуття має використовуватися тільки під час занять спортом, а не бути щоденним.

У разі змін стопи слід негайно звернутися до ортопеда. Для профілактики рекомендовано проходити щорічні огляди.

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