Чому виникає деформація стоп?
Недарма кажуть, що стопи відображають загальний стан організму людини. Особливу увагу треба приділяти дітям на ранніх етапах їхнього розвитку, оскільки саме в дитячому віці з’являється ризик деформації стоп. Багато з таких деформацій минають самі собою. А ось у дорослої людини зміни можуть бути спровоковані травмами і захворюваннями. Які ще причини деформації стоп? Як запобігти деформації стопи в дитини? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Що таке деформація стопи?
Деформація стопи – це стійка зміна природного вигляду стопи, яка пояснюється зміною форми або довжини однієї чи кількох кісток, порушеннями у зв’язках або укороченням сухожиль. Різноманітні патології тягнуть за собою зміни в анатомічній структурі.
Деформація стопи спричиняє порушення опори, перерозподіл ваги тіла і зміну ходьби. Через цю проблему страждають зв’язки дистальних відділів кінцівки, кістки, дрібні та великі суглоби, хребет.
Види деформацій стоп
Парез стопи, або «кінська стопа»
Стопа перебуває в положенні сильного підошовного згинання, п’ята підтягнута догори, а литковий м’яз гомілки та ахілове сухожилля – вкорочені та напружені.
П’яткова стопа
Відбувається стійке тильне згинання. У запущених випадках тильна сторона стопи торкається передньої поверхні гомілки.
Плоска стопа
Деформація, за якої ущільнюються поперечна і поздовжня частини склепіння. При поздовжній плоскостопості стопа спирається на поверхню всією підошвою. Поперечна плоскостопість характеризується розширенням передніх відділів і збільшенням відстані між головками плеснових кісток.
Порожня стопа
Збільшення кривизни поздовжньої частини склепіння.
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Причини розвитку деформації стоп:
- збій обмінних процесів в організмі;
- плоскостопість;
- захворювання ендокринної системи;
- ослаблення організму внаслідок запальних, а також інфекційних захворювань;
- захворювання кісткового і суглобового апаратів;
- травми і пошкодження;
- генетична схильність;
- проблеми із зайвою вагою;
- незручне взуття;
- погане засвоєння кальцію.
Як запобігти деформації стоп у дітей?
Для цього необхідно стежити за розвитком дитини, а також обирати тільки зручне взуття, яке не створює дискомфорту під час ходьби. Воно має пропускати повітря та вологу, бути виготовленим з натуральних матеріалів. Не можна носити взуття, яке не відповідає розміру стопи. Спортивне взуття має використовуватися тільки під час занять спортом, а не бути щоденним.
У разі змін стопи слід негайно звернутися до ортопеда. Для профілактики рекомендовано проходити щорічні огляди.
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