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Гепатит: чим небезпечна хвороба

07.10.2020

Печінка ‒ це щит організму. В Україні зареєстровано понад 20 тис. осіб з вірусним гепатитом В та понад 52 тис. з вірусним гепатитом С. Тож лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський вирішив запитати українців, чи знають вони, яку небезпеку приховує в собі це захворювання. Детальніше читайте в матеріалі. 

я соромлюсь свого тіла

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Валерій Ославський вирушив на один із найбільших тату-фестивалів для того, щоб запитати українців, чи знають вони, які хвороби можуть загрожувати печінці. Проте, як виявилося, більшість із опитаних мало уявляють собі, яка небезпека чатує на тих людей, у яких хвора печінка.

Одна зі складних хвороб печінки ‒ цироз. Це  хронічне захворювання, під час якого відбувається руйнація клітин органу та розростання сполучної таканини. Усі ці зміни є незворотними. 

я соромлюсь свого тіла

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Також чимало проблем із печінкою можуть завдати вірусні гепатити. Хвороба поділяється на 5 типів: А, В, С, D та Е. Останні два види в нашій країні трапляються дуже рідко. Під час опитування виявилося, що більшість українців не знають, яким чином можна заразитися гепатитом. 

Як передається гепатит

Гепатит А

  • погана питна вода 
  • забруднені фрукти та овочі
  • недотримання гігієни після контакту з хворим. 

Гепатит А ‒ один із найнебезпечніших, оскільки захворіти ним можна лише раз у житті.

Гепатит В:

  • через кров
  • статевим шляхом
  • від вагітної до плода

Гепатит С (найнебезпечніший)

  • через кров
  • статевим шляхом
  • від вагітної до плода

Основна проблема в тому, що симптоми гепатиту С можуть протягом довгих років не проявлятися. 

я соромлюсь свого тіла

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