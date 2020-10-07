Печінка ‒ це щит організму. В Україні зареєстровано понад 20 тис. осіб з вірусним гепатитом В та понад 52 тис. з вірусним гепатитом С. Тож лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський вирішив запитати українців, чи знають вони, яку небезпеку приховує в собі це захворювання. Детальніше читайте в матеріалі.

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Валерій Ославський вирушив на один із найбільших тату-фестивалів для того, щоб запитати українців, чи знають вони, які хвороби можуть загрожувати печінці. Проте, як виявилося, більшість із опитаних мало уявляють собі, яка небезпека чатує на тих людей, у яких хвора печінка.

Одна зі складних хвороб печінки ‒ цироз. Це хронічне захворювання, під час якого відбувається руйнація клітин органу та розростання сполучної таканини. Усі ці зміни є незворотними.

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Також чимало проблем із печінкою можуть завдати вірусні гепатити. Хвороба поділяється на 5 типів: А, В, С, D та Е. Останні два види в нашій країні трапляються дуже рідко. Під час опитування виявилося, що більшість українців не знають, яким чином можна заразитися гепатитом.

Як передається гепатит

Гепатит А

погана питна вода

забруднені фрукти та овочі

недотримання гігієни після контакту з хворим.

Гепатит А ‒ один із найнебезпечніших, оскільки захворіти ним можна лише раз у житті.

Гепатит В:

через кров

статевим шляхом

від вагітної до плода

Гепатит С (найнебезпечніший)

через кров

статевим шляхом

від вагітної до плода

Основна проблема в тому, що симптоми гепатиту С можуть протягом довгих років не проявлятися.

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