Алопеція – проблема, яка може добряче попсувати нерви. І впоратися з цією недугою не так уже й просто. Так що таке алопеція? Які причини випадіння волосся? Як називаються різні види облисіння? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке алопеція?

Облисіння, або алопеція, – це захворювання, що характеризується випадінням наявного на голові волосся і порушенням процесу росту нового волосся. На таку недугу частіше страждають чоловіки, однак і жінок проблема не завжди оминає. Залежно від виду і форми алопеції облисіння може бути частковим або повним.

Види облисіння:

Осередкова (гніздова) алопеція. Утворення однієї або кількох округлих залисин з гладкою поверхнею. Згодом осередки можуть збільшуватися, зливатися і призводити до цілковитої втрати волосся на голові або іншій ділянці тіла. Андрогенетична алопеція. Зумовлена ​​підвищенням рівня андрогенів (чоловічих статевих гормонів) і в більшості випадків є спадков ою. Себорейна алопеція. Виникає на фоні себореї. Рубцева алопеція . Волосся не росте в ділянці рубцевих змін шкіри. Симптоматична алопеція. Розвивається як ускладнення після тяжких захворювань.

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Форми алопеції:

дифузна (зменшення густоти волосся тільки на голові)

локальна (часткове випадання пучків волосся, починаючи з маківки)

субтотальна (втрата більше 40% волосяного покриву голови)

офіазис (випадіння волосся на потилиці або скронях)

універсальна (випадіння брів, вій і волосся на тілі)

тотальна (повна втрата волосся).

Чому випадає волосся?

Алопеція може виникати під впливом різних факторів.

Основні причини алопеції:

залізодефіцитна анемія;

нестача вітамінів, найважливіших мікро- і макроелементів;

грибкові ураження шкіри голови;

порушення роботи щитоподібної залози;

стреси;

хронічні захворювання;

вживання деяких ліків;

травми;

переохолодження шкіри голови;

вроджені патології.

Також причини облисіння у жінок можуть бути такими:

синдром полікістозних яєчників;

вагітність і лактація;

косметичні процедури (фарбування, знебарвлення, сушіння феном тощо).

Як вилікувати алопецію

У кожному конкретному випадку лікар повинен встановити причину випадіння волосся і розробити індивідуальний план лікування. У боротьбі із захворюванням допоможуть препарати, які чинять стимулювальний вплив на волосяні фолікули, а також частково нівелюють дію статевих гормонів. Засоби застосовують упродовж тривалого часу. Наприклад, сучасним стимулятором росту волосся є міноксидил – компонент, що міститься в препаратах для волосся, який розслаблює судини і прискорює кровообіг у волосяних фолікулах.

Займатися самолікуванням не рекомендовано: підібрана без порад лікаря терапія в деяких випадках не просто виявляється неефективною, а й призводить до ще більшої втрати волосся.

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