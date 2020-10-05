Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

ТЕСТ: Визначте вік ваших суглобів!

05.10.2020

Ви знаєте відповідь на запитання: скільки років вашим суглобам? Ні? Тоді читайте наш матеріал, у якому лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розповідають, як легко перевірити, наскільки ваші суглоби відповідають вашому біологічному віку.

Тест допоможе вам приблизно оцінити стан ваших суглобів та м’язів. Заведіть руки за спину (одну знизу, а другу – через плече), спробуйте зчепити пальці.

2018-03-16_175049 2018-03-16_175213 2018-03-16_175245 2018-03-16_175323 2018-03-16_175356 2018-03-16_175425 2018-03-16_175513

Стоячи, нахиліться вперед, аби ваші долоні були максимально близько до підлоги.

Читайте також: ТЕСТ: Чи є у вас залежність від гаджетів?

2018-03-16_175548 2018-03-16_175616 2018-03-16_175649
2018-03-16_1757302018-03-16_175800 2018-03-16_175833

Тепер ви знаєте про стан ваших суглобів трохи більше!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить