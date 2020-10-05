Чи є у вас залежність від ґаджетів? Тест від Катерини Безвершенко
У світі налічується більше п’яти мільярдів активних мобільних пристроїв. Швидше за все, один із них — ваш телефон. Але що ви знаєте про ґаджети, з якими практично не розлучалися? Ведучі проекту «Я соромлюсь свого тіла» підтвердили, що надмірне захоплення ґаджетами точно не робить нас здоровішими. Катерина Безвершенко підготувала чотири запитання, які дають змогу визначити, чи є в людини залежність від ґаджетів. А ви хочете пройти такий тест? Тоді вперед! Усі деталі в нашому матеріалі.
Більше на тему: ТЕСТ: Визначте вік ваших суглобів!
Тест складений за принципом CAGE – всесвітньо визнаною методикою, яка дозволяє виявити в людини алкогольну або наркотичну залежність. Усього 15 секунд буде достатньо, щоб визначити, залежні ви від ґаджетів чи ні. Дайте відповідь на чотири запитання, підготовлені Катериною Безвершенко, «так» або «ні».
- Чи виникало у вас відчуття роздратованості, якщо друзі просили відкласти телефон?
- Чи відчуваєте ви провину, коли забагато часу проводите в мережі?
- Чи виникало у вас відчуття, що вам необхідно скоротити кількість часу, який ви проводите з ґаджетом?
- Чи виникає у вас бажання зранку перш за все взяти в руки ґаджет?
Якщо ви відповіли ствердно хоча б на два запитання, є підстава говорити про те, що ви залежні від ґаджетів.
Для непереборного бажання постійно перебувати онлайн і залишатися в курсі справ знайомих існує спеціальний термін – синдром втраченої вигоди, або FоMO (від англ. «fear of mussing out»). Нав’язливий страх пропустити щось цікаве або важливе в мережі розвивається, за даними досліджень, у 56% користувачів соцмереж. Чому? Дивіться відео: