Проблема зниження слуху за останні роки набула чималих обертів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується 466 мільйонів людей, які мають проблеми зі слухом. Із них 34 мільйони ‒ діти. Ба більше, за прогнозами, до 2050 року таких людей буде аж 900 мільйонів. Саме тому лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко вирішила перевірити, чи знають українці, які хвороби можуть призвести до втрати слуху. Детальніше читайте в матеріалі.

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Які хвороби спричиняють проблеми зі слухом?

Як запевняють лікарі, проблеми зі слухом можуть викликати безліч хвороб.

Наприклад, коли у людини нежить, ніс не може нормально дихати. Це може спричинити погіршення слуху, оскільки слиз під час шморгання потрапляє у слухову трубу. Для того, щоб зрозуміти, чи є проблеми зі слухом, необхідно звернутися до отоларинголога та за потреби зробити аудіограму (графічне відображення стану звукосприйняття пацієнта).

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Одна із основних причин зниження слуху ‒ пробки у вухах. Проте варто пам’ятати, що щоденне ретельне очищення сірки може призвести до ще більших проблем зі слухом, адже, якщо проникати паличкою занадто глибоко у вушну раковину, можна заштовхати сірку ще глибше. Для того, щоб прибрати її надлишок, необхідно звернутися до лікаря.

Іще одна причина втрати слуху ‒ високий рівень шуму. Який саме шум негативно впливає на слух?

Для того, щоб зменшити навантаження на вуха під час роботи, наприклад, з перфоратором, варто користуватися спеціальними навушниками.

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