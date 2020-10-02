У проєкт «Я соромлюсь свого тіла» вже неодноразово зверталися пацієнтки з проблемою опущення та випадіння матки. На жаль, таке захворювання не рідкість і трапляється як у дорослих жінок, так і в молодих дівчат. Які причини опущення і випадіння матки – читайте в нашому матеріалі.

Опущення матки – одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються жінки. Та, незважаючи на всі можливі складнощі і наслідки, не звертаються до лікаря.

«На жаль, багато жінок стикаються з такою проблемою, і призводити вона може до тяжких наслідків», – зазначає Людмила Шупенюк.

Більше на тему: Чи шкідливо затримувати сечовипускання?

Чому відбувається опущення матки та її випадіння?

Причини опущення і випадіння матки такі:

вроджені вади тазової області;

генетична схильність;

травми під час пологів;

операції на статевих органах;

похилий вік;

гормональний дисбаланс у період менопаузи;

фізичні навантаження (піднімання важких предметів);

ожиріння (підвищений внутрішньочеревний тиск);

патології сполучної тканини зв’язок;

утворення (кісти, міоми, фіброміоми).

Як запобігти опущенню і випадінню матки?

Більше на тему: Клімакс у жінок: що це, які симптоми, як відстрочити й пережити

Своєчасна профілактика

Радимо починати профілактику опущення матки з раннього віку. Фізичні вправи допоможуть зміцнити м’язи тазу та черевного пресу в дівчаток. Також дуже важливо пам’ятати, що жінкам, дівчаткам та дівчатам потрібно уникати важкої фізичної праці та не піднімати важких предметів.

Нормальні випорожнення

Не допускайте сильних закрепів, бо вони – одна з причин опущення і випадіння матки.

Вагітність і пологи

Молодим мамам треба бути максимально обережними: обов’язково проходити планові огляди, народжувати тільки у спеціалізованих стаціонарах, виключити фізичні навантаження й регулярно робити гімнастику для підтримання тонусу м’язів тазу і черевної стінки.

«Я раджу робити гімнастику для інтимних м’язів, користуватися свічками, які зволожують і підтримують гормональний баланс у піхві, а також не відмовлятися від інтимного життя: у цьому випадку воно жінці лише на користь», – підсумувала лікарка Шупенюк.

Бережіть себе і своїх близьких!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ