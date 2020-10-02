Чим небезпечний пірсинг?

Не кожен, хто наважується зробити пірсинг, замислюється про небезпеку, що пов’язана з цією болючою процедурою. Адже проколи на тілі можуть потягти за собою купу не надто приємних наслідків. Про те, які бувають види пірсингу і чим він небезпечний, розказали лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Детальніше читайте в матеріалі.

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Види пірсингу:

Тунелі

Прикраси великого розміру, які вставляють у розтягнуті проколи на тілі. Найбільш поширені вушні тунелі. Інколи такі сережки вставляють у щоки, ніс та губи.

Мікродермали

Мікродермали встановлюють на обличчі, животі, грудях, зап’ястяз. Щоб зафіксувати прикрасу, під шкіру вводять «якір» зі стрижнем, на котрий потім накручують диски та кульки різних форм.

Субдермали

Імплантати, що повністю приховані під шкірою. Для цього роблять розріз, у який вставляють прикрасу, після чого розріз зшивають. Зазвичай процедуру проводять під місцевою анестезією.

Також поширені ельфійські вуха, спліт язика. Деякі екстремали наважуються на генітальну бісекцію – роздвоєння статевого члена.

Найпопулярніші місця для пірсингу:

вушні раковини

брови

ніс

губи

пупок

соски

щоки

статеві органи

Небезпека пірсингу:

ризик зараження шкірними інфекціями, а також вірусом гепатиту та ВІЛ

ризик травматизації зони пірсингу

алергічна реакція

запалення, набряк, нагноєння

келоїдні рубці

у разі пірсингу в ротовій порожнині – карієс, запалення ясен, ушкодження зубної емалі

некроз тканин

в окремих випадках – сепсис і навіть смерть

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Протипоказання до пірсингу та модифікації тіла:

деякі захворювання (зокрема цукровий діабет, гепатити В і С, системний червоний вовчак та псоріаз)

алергія на метали

епілепсія та психічні розлади

черепно-мозкові травми

схильність до формування келоїдів

погане згортання крові.

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