Україна займає друге місце у світі за кількістю викурених цигарок на людину. 45% українських чоловіків і 9% жінок курять щодня. Чому виникає залежність від нікотину? Сам процес куріння призводить до того, що виділяється гормон задоволення. Але як за це розплачуються внутрішні органи? Докладніше про шкоду куріннярозповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Наслідки куріння для шкіри

Якщо дівчина хоче зберегти красиву шкіру, то про цигарки варто забути. Шкіра втрачає еластичність і старіє набагато швидше, ніж у жінок, які не мають цієї поганої звички. Білок колаген, що міститься в тканинах, забезпечує їх пружність. Із віком організм виробляє все менше колагену, тому на шкірі утворюються зморшки. Токсини, які є в сигареті, руйнують колаген, тим самим ще більше прискорюючи процес старіння.

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Куріння й шлунково-кишковий тракт

Також нікотин дуже згубно впливає на шлунково-кишковий тракт. Особливо якщо йдеться про куріння натщесерце. Частина смол потрапляє у шлунок. Це призводить до гастриту, який з часом може перерости у виразку.

Небезпека куріння для чоловічого здоров’я

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В’язкість сперми також безпосередньо залежить від нікотину. І коли вона підвищується, навіть при тому, що кількість сперматозоїдів величезна, запліднити жінку чоловікові не вдається.

Інші наслідки куріння:

пожовтіння й руйнування зубів

жовта шкіра на пальцях та обличчі

серцево-судинні захворювання

постійний бронхіт, так званий «кашель курця»

рак легенів, який навіть на ранніх стадіях вбиває 80% хворих

До речі, багато хто помилково думає, що після того, як ви кинули курити, за деякий час бронхи очищуються. Це не так. Ті клітини, які загинули внаслідок тютюнопаління, вже не відновлюються. Але з’являються нові.

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