Питання онкологічних захворювань стоїть дуже гостро. До них належать усі види злоякісних пухлин. Безвідповідальне ставлення до проблем на початковій стадії та відсутність консультацій фахівців можуть згубно позначитися на здоров’ї. Щоб цього не сталося, необхідно регулярно проходити огляди у лікарів, а також уміти діагностувати проблеми самостійно. Які перші ознаки раку? Як виявити рак? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Статистика свідчить, що ризик захворіти на рак зростає у 75% населення після 50 років. Рак може розвиватися в органах і тканинах. Його симптоми можуть проявлятися по-різному, але основні – однакові для всіх різновидів хвороби.

Більше на тему: Ознаки раку матки та яєчників: основні симптоми

Симптоми раку

Швидка втрата ваги

Фахівці вважають саме цей симптом однією з найбільш ранніх ознак ракового захворювання. Якщо вага зменшується протягом кількох місяців без причини – це перший дзвіночок недуги. Хворий худне через те, що пухлина змушує організм виробляти біологічно активні речовини, які порушують нормальні метаболічні процеси.

Відчуття слабкості

Воно виникає внаслідок виділення пухлиною у кров певних речовин, що спричиняють нудоту і слабкість. Також причиною слабкості може бути анемія.

Висока температура

Підвищення температури без причини – привід захвилюватися. Часто такий симптом спостерігається на ранніх стадіях онкопатологій.

Зміна кольору шкіри та волосся

Поява пухлини порушує обмінні процеси в організмі. Так, наприклад, пухлина щитоподібної залози може супроводжуватися випадінням волосся і ламкістю нігтів. Під час раку надниркових залоз шкіра стає темною, а через рак печінки – жовтою.

Поява болючих відчуттів

Нерідко відчуття болю з’являється на ранніх стадіях, тому що саме в цей період у процесі беруть участь нервові закінчення. Це схоже на чужорідне тіло в органі або ділянці, де є дискомфорт.

Втрата апетиту

Інтерес до їжі може знижуватися поступово. Подеколи раптово з’являється стійка відраза до якогось продукту. Наприклад, хворі на рак шлунку часто не переносять м’ясо. Навіть сам його вигляд може викликати блювання.

Більше на тему: Клімакс у жінок: що це, які симптоми, як відстрочити й пережити

Збільшені лімфовузли і поява ущільнень на тілі

Ракова пухлина будь-якої локалізації дає метастази в лімфовузли. Насамперед слід звернути увагу на шийні, пахвові та пахові лімфатичні вузли.

Як виявити рак?

Щоб діагностувати наявність раку, потрібно пройти комплексне обстеження, яке включає:

генетичні аналізи;

молекулярну візуалізацію;

сканування організму;

онкомаркери;

ендоскопію;

біопсію.

Фахівці, які допоможуть розібратися із симптомами: онколог, хірург-онколог, онколог-радіолог.

Профілактика раку

Краще запобігти хворобі до початку її розвитку. Необхідно бути уважним до свого здоров’я і прислухатися до організму. Важливо:

правильно харчуватися;

відмовитись від шкідливих звичок;

позбутися зайвої ваги;

вживати вітаміни;

проходити щорічні обстеження.

Більше на тему: Як діагностувати мастопатію: ознаки і симптоми

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.