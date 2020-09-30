Статистика свідчить: 80% захворювань розвивається через ослаблення імунітету. Перевіряти, чи все в порядку з вашою імунною системою, слід у лікаря-імунолога. Лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розказали, що таке імунограма та як з її допомогою перевірити імунітет? Читайте в матеріалі.

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Що таке імунітет?

Імунітет – це здатність організму позбавлятися генетично чужорідних об’єктів: вірусів, бактерій, чужорідних тіл і патологічних клітин власного організму, які змінила хвороба.

Якщо ви часто та довго хворієте, то страждає ваш імунітет. У цьому випадку потрібно перевіряти і відстежувати його стан.

Як дізнатися стан імунітету?

Імунограма – дослідження основних показників імунітету людини. До основних параметрів імунної системи належать:

кількість і робота лейкоцитів

відсоткове співвідношення лейкоцитів

клітинний імунітет

гуморальний імунітет

показники системи інтерферону і компліменту

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Імунограму потрібно робити при порушенні роботи органів імунної системи. Серед них:

тимус

селезінка

кишечник

апендикс

кістковий мозок

лімфатична система

Імунодефіцит – ураження органів імунної системи, що може викликати злоякісні захворювання.

Які аналізи імунограми важливо здати?

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Основні аналізи імунограми, які потрібно здавати під час захворювання:

загальний аналіз крові

аналіз крові на імуноглобуліни

аналіз інтерферонового статусу

визначення активності імунних клітин крові.

Допомогти імунітету стати сильнішим можна завдяки щепленням.

Пам’ятайте: імунітет людини здатний впоратися з будь-якими вірусами. Дуже важливо – не заважати йому. Будьте здорові!

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