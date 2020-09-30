Діарея і отруєння: як дати раду ошалілому кишківнику

Харчове отруєння — захворювання, яке виникає внаслідок вживання в їжу неякісних продуктів харчування. Спільними симптомами харчового отруєння в дорослих є біль у животі, діарея і загальна інтоксикація. Як упоратися з ошалілим кишківником? І як не проґавити симптоми, що свідчать про серйозні захворювання і загрозу життю? Про це в одному з експериментів розповіла лікарка проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Часто діарея виникає через вживання зіпсованих продуктів. Зазвичай харчове отруєння супроводжується рідким коричневим калом. Це відбувається, якщо вживати в їжу несумісні продукти, а також:

Рідкий кал зеленого кольору свідчить про дисбактеріоз, який часто виникає у немовлят. І для малюків це норма. А ось у дорослої людини такі випорожнення можуть свідчити про ботулізм або сальмонельоз. Ці інфекції дуже небезпечні і вимагають негайної госпіталізації.

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А ось кал білого кольору сигналізує про захворювання жовчовивідних шляхів, зокрема запалення жовчного міхура, камені, пухлину в жовчному міхурі, жовчних шляхах, печінці або підшлунковій залозі. Якщо при цьому в людини ще й сеча темного кольору, це може свідчити про вірусний гепатит. Усі ці стани вимагають негайного звернення до лікаря. Пробувати лікувати таку діарею вдома — протипоказано!

Якщо випорожнення чорного кольору, вірогідно, що напередодні людина їла продукти, які можуть «забарвити» кал: буряк, чорнослив, чорну смородину, кров’янку. Це варіант норми. Також подібний кал може з’явитися, якщо вживати препарати, насичені залізом. Однак якщо у випорожненнях є червоний колір, це може свідчити про внутрішню кровотечу, онкологічні захворювання або виразку.

Коричнево-жовті випорожнення зі слизом і краплями яскраво-червоної крові свідчать про таке небезпечне захворювання, як дизентерія. Зазвичай після неї на відновлення кишківника іде до року.

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Лікування діареї

У домашніх умовах упоратися з діареєю першого типу допоможуть сорбенти, а також часте пиття води. Використовувати народні засоби лікування ― протипоказано. У всіх інших випадках потрібно негайно звернутися до лікаря.

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Video: Діарея і отруєння: як дати раду ошалілому кишківнику Харчове отруєння - захворювання, яке виникає в результаті вживання в їжу неякісних продуктів харчування. Лікування діареї, симптоми, причини і профілактика захворювання

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