Надягати і знімати контактні лінзи дуже просто. Доки ви не звикли до цього процесу, краще виконувати всі маніпуляції над рівною та гладенькою поверхнею: так, у разі якщо ви загубите лінзу, її легко можна буде знайти. Тож як правильно надягати лінзи? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Як правильно та швидко надягти контактні лінзи

Попередньо добре вимийте руки з милом і насухо витріть рушником, що не залишає ворсинок. Пам’ятайте, що лінза дуже ніжна. Обережно дотримуйтесь такої інструкції:

Дістаньте лінзу.

Покладіть на тильну сторону руки.

Візьміть лінзу пальцем руки, якою ви пишите.

Підведіть її до відкритого ока і обережно надягніть, стараючись не кліпати.

Поводіть закритим оком в різні сторони, щоб лінза стала на своє місце. Можна покліпати, аби переконатися, чи лінза в центрі.

Повторіть усі кроки для іншого ока.

Якщо, надівши лінзу, ви відчуваєте дискомфорт, зніміть її та повторіть процедуру знову. Не забувайте щоразу після зняття лінз очищати їх спеціальним засобом і класти в контейнер для зберігання.

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