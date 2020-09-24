В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» лікарі проєкту розповіли, чим може обернутися відвідування салону краси. Манікюр, фарбування волосся, корекція брів та нарощування вій у неуважних майстрів ставлять під загрозу ваше здоров’я. А до яких наслідків призводить перманентний макіяж? Чи варто робити татуаж брів, губ, повік? Які є протипоказання перманентного макіяжу?

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Татуаж ховає в собі багато небезпек. Перш ніж зважитися на перманентний макіяж брів, очей, губ, варто ознайомитися з його особливостями і протипоказаннями.

Причини не робити татуаж:

неможливо змити

видаляється тільки лазером

додає віку

є величезний ризик помилки майстра.

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Протипоказання, за яких татуаж робити не можна:

погане згортання крові

діабет

високий артеріальний тиск

онкологічні захворювання

різні соматичні хвороби

епілепсія

психічні розлади

будь-які хвороби в стадії загострення

вагітність та період грудного вигодовування

схильність до алергій

герпес в активній стадії (у випадку процедури на губах)

родимки та бородавки у місцях передбачуваного нанесення пігменту

проходження курсу хіміотерапії.

Попередньо проконсультуйтеся з лікарем і подумайте, чи готові ризикувати своїм здоров’ям і красою заради перманентного макіяжу.

Бережіть себе та близьких!

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