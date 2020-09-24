Чи варто робити перманентний макіяж брів, губ, повік?
В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» лікарі проєкту розповіли, чим може обернутися відвідування салону краси. Манікюр, фарбування волосся, корекція брів та нарощування вій у неуважних майстрів ставлять під загрозу ваше здоров’я. А до яких наслідків призводить перманентний макіяж? Чи варто робити татуаж брів, губ, повік? Які є протипоказання перманентного макіяжу?
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Татуаж ховає в собі багато небезпек. Перш ніж зважитися на перманентний макіяж брів, очей, губ, варто ознайомитися з його особливостями і протипоказаннями.
Причини не робити татуаж:
- неможливо змити
- видаляється тільки лазером
- додає віку
- є величезний ризик помилки майстра.
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Протипоказання, за яких татуаж робити не можна:
- погане згортання крові
- діабет
- високий артеріальний тиск
- онкологічні захворювання
- різні соматичні хвороби
- епілепсія
- психічні розлади
- будь-які хвороби в стадії загострення
- вагітність та період грудного вигодовування
- схильність до алергій
- герпес в активній стадії (у випадку процедури на губах)
- родимки та бородавки у місцях передбачуваного нанесення пігменту
- проходження курсу хіміотерапії.
Попередньо проконсультуйтеся з лікарем і подумайте, чи готові ризикувати своїм здоров’ям і красою заради перманентного макіяжу.
Бережіть себе та близьких!