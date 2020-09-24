Родимі плями є у кожного. Але не всім відомо, звідки і чому вони з’являються. Які ж бувають родимі плями? Через що деякі з них утворюються з віком, а деякі – на шкірі з народження? Чи небезпечні родимки? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке родима пляма?

Родимі плями – це обмежені пігментовані плями або вузлики, які складаються зі скупчень меланоцитів різного ступеня диференціювання. Вони іноді є з народження, але значна їх частина з’являється у дитинстві, юності, у період статевого дозрівання або під час вагітності.

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Якими бувають родимі плями?

Вони можуть бути різного розміру (плоскі або горбочком, гладкі з волоссям або бородавчасті, з широкою основою або на «ніжці») й кольору (тілесного, жовтувато-бурого, чорного).

Чим небезпечні родимі плями?

До родимих плям, як і до родимок, потрібно ставитися дуже уважно. Приблизно 40–50% злоякісних меланом розвивається з меланоцитів родимих плям. Щоб скоротити ризики, лікарі радять людям, у яких є ластовиння, багато родимок або пігментні плями, не зловживати сонячними ваннами та соляріями. Ультрафіолетове опромінення у великих дозах викликає незворотні зміни у клітинах шкіри й збільшує ризик їх переродження. Не засмагайте з 10:00 до 15:00 – це найнебезпечніший час! Особливо обережними мають бути майбутні мами. Гормональні перебудови в організмі часом спричиняють серйозні зміни в клітинах шкіри.

Бережіть себе!

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