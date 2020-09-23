Підвищене потовиділення: причини і лікування
Підвищена пітливість може перетворити життя людини на справжнє випробування. Люди, які страждають від гіпергідрозу, а саме так називається це захворювання, іноді не можуть навіть просто привітатися з людиною за руку. Їм потрібно обов’язково витирати долоні. Що таке гіпергідроз і чому виникає підвищене потовиділення? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Що таке гіпергідроз?
Гіпергідроз – це захворювання, що характеризується підвищеною пітливістю, яка виникає внаслідок надлишкового виділення секрету потовими залозами. Патологічний стан можуть викликати такі захворювання:
- інфекційні
- генетичні
- онкологічні
- ендокринної системи
- нервової системи
- сечовивідної системи
Також надмірне потовиділення буває реакцією на стрес і спробою організму нормалізувати власну температуру тіла.
Більше на тему: Тахікардія: причини, симптоми і лікування
Види гіпергідрозу
Розрізняють загальний і локальний гіпергідроз. У другому випадку підвищене потовиділення спостерігається на якійсь одній ділянці. Найчастіше це:
- долоні
- стопи
- пахові складки
- пахвові западини
- ділянка заднього проходу
- ділянка над верхньою губою
- кінчик носа
- підборіддя
Симптоми гіпергідрозу
Головний симптом гіпергідрозу – підвищена пітливість. Шкіра в уражених зонах поступово зазнає змін через регулярну вологість. У деяких випадках піт має колір або неприємний запах.
Що робити, якщо у вас підвищена пітливість?
Зазвичай достатньо часто обробляти проблемні зони спеціальними розчинами, присипками і пудрами. При загальному гіпергідрозі необхідна консультація лікаря-невропатолога.
Щоб запобігти підвищеному потовиділенню, рекомендовано відмовитися від носіння гумового взуття, панчіх з капрону і шкарпеток із синтетичних видів тканин. Обов’язкова умова – ретельна щоденна гігієна ніг.
Будьте здорові!
Більше на тему: Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів