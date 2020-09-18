Кесарів розтин: що потрібно знати про операцію та наслідки
Результати статистики свідчать, що останнім часом близько 30% всіх пологів відбуваються через кесарів розтин. Чи небезпечно це? Кому необхідний кесарів розтин? Про те, коли потрібно робити кесарів розтин і які наслідки операції, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Що таке кесарів розтин?
Кесарів розтин – це хірургічна процедура, яка дозволяє дитині з’явитися на світ через розріз на животі, а не природним шляхом.
Лікарі роблять розріз у матці, після чого її зашивають. Таким чином, дитина не проходить свій природний шлях через піхву матері, а з’являється внаслідок хірургічного втручання. Варто зазначити, що ця процедура зменшує ризик смерті для жінки.
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Коли потрібно робити кесарів розтин?
Деяким жінкам доводиться робити операцію не за своїм бажанням, а в результаті ускладнень вагітності. Також кесарів розтин необхідний пацієнткам, які вже вдавалися до цієї процедури раніше. В інших випадках необхідність кесаревого розтину визначається тільки під час пологів або якщо у жінки раніше виявлено:
- міому матки
- великі кондиломи піхви
- герпес статевих органів
- пухлини шийки матки і піхви
- недавно перенесені операції
- ВІЛ тощо
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Наслідки кесарева розтину
Наважуючись на кесарів розтин, потрібно врахувати такі наслідки:
- важке відновлення після операції
- можливі проблеми з годуванням дитини грудьми
- деякий період після операції будуть болючі відчуття у животі та труднощі під час ходьби
- кілька тижнів буде неможливим повноцінний догляд за дитиною
- у майбутньому не виключені проблеми з вагітністю
- помітний шрам на животі.
Якщо хоч один із пунктів для вас є неприйнятним, необхідно обов’язково повідомити про це лікарю.
Відновлення організму після кесаревого розтину може тривати близько місяця, а ось реабілітація після природних пологів відбувається набагато швидше.