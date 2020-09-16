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Цистит: симптоми, причини і лікування

16.09.2020

Від запалення сечового міхура хоча б раз у житті страждав кожен. Цистит загрожує серйозними наслідками, якщо вчасно не почати його лікувати. В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела експеримент у басейні. Що таке запалення сечового міхура? Які причини та симптоми циститу? І як лікувати недугу? Читайте матеріал!

что такое цистит

Що таке цистит?

Цистит — це запалення сечового міхура. Через коротшу уретру і її розташування поряд з піхвою жінки хворіють на цистит у 5—6 разів частіше, ніж чоловіки. Якщо не лікувати хворобу, вона перетікає в хронічну.

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Чому виникає цистит?

Найчастіше причиною циститу стає інфекція. У 80% випадків — кишкова паличка, рідше — переохолодження, стрес, вживання їжі, що подразнює слизову сечового міхура (гостре, пряне, солоне тощо).

Інфекція може поширюватися через нехтування правилами інтимної гігієни. Крім того, у жінок нерідко запалення викликає носіння стрингів: через смужку тканини, яка треться об анальний отвір, кишкова паличка потрапляє в уретру, а звідти — до сечового міхура.

причины цистита

У чоловіків цистит може бути спровокований фімозом – патологічним звуженням крайньої плоті. Захворювання ускладнює інтимну гігієну і сприяє розвитку бактерій.

А ось посткоїтальний цистит виникає внаслідок зараження ЗПСШ під час незахищеного статевого акту.

Симптоми циститу:

  • часте сечовипускання;
  • дискомфорт при сечовипусканні;
  • біль внизу живота;
  • каламутна сеча, в деяких випадках – з кров’ю;
  • підвищення температури;
  • загальна слабкість.

Іноді цистит протікає безсимптомно і діагностується тільки після здачі аналізів. Зверніть увагу: аналогічні симптоми можуть сигналізувати про інші захворювання.

цистит

Лікування циститу

При запаленні сечового міхура не рекомендовано пити соки і каву, а ось трав’яні чаї будуть, навпаки, корисні. Рослини, які мають сечогінні та бактерицидні властивості:

  • трава споришу;
  • рильця кукурудзи;
  • квіти бузини чорної;
  • настій хвоща;
  • шишки хмелю;
  • березові бруньки;
  • трава звіробою;
  • листя м’яти.

Протизапальні та антибактеріальні ліки повинен призначати лікар.

2018-04-12_112523

Дивіться відео, щоб дізнатися більше про недугу: 

Video: Цистит: симптоми, причини і лікування

Що таке цистит. Як лікувати цистит. Симптоми циститу і причини виникнення

Будьте здорові!

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