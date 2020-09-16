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Як часто потрібно кохатися?

16.09.2020

Секс – це невід’ємна частина будь-яких сімейних та романтичних відносин. Займатися любов’ю не просто приємно, але й корисно! Однак скільки разів на тиждень або на місяць потрібно любити один одного, щоб бути щасливими і здоровими? Про це розповіли лікарі проєкту  «Я соромлюсь свого тіла»

Всі люди абсолютно різні, але це ж не заважає насолоджуватися сексом та любити один одного. Займатися любов’ю, однозначно, варто. Інакше гармонія буде порушена.

Як часто потрібно займатися любов’ю?

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 Як виявилося, єдиної формули або встановлених норм для всіх пар, які вступають в інтимну близькість, просто немає! Адже кількість статевих актів та їх якість залежить від багатьох факторів: конституції тіла, віку, а також – емоційного та фізичного стану партнерів. Комусь достатньо займатися сексом три рази на день, комусь – три рази на тиждень, а комусь й три рази на місяць.
Сексологи вважають, що не існує певної частоти сексу. Тому що всі люди різні та ставляться до цього по-своєму. Вони повинні самі вирішувати, скільки сексу їм необхідно. Партнерам важливо займатися любов’ю тоді, коли у обох з’являється бажання і тяга один до одного.

Користь від сексу

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Займатися сексом корисно для серця, сну, фігури, самооцінки та мотивації, зміцнення м’язів таза та позбавлення від депресії.

Якщо ваше сексуальне життя у відносинах різко пішло на спад, можливо, у вашій парі з’явився розлад. Відсутність бажання може виникати на тлі фінансових труднощів, втоми, проблем на роботі, побутових питань, сварок, хвороби дітей або інших клопотів. В цьому випадку радимо взяти відпустку, влаштувати романтичний вечір та просто знайти час розслабитися, забувши про всі справи.

Також не варто забувати, що з віком сексуальна активність може згасати. Тому вимагати від свого партнера такої ж активності, як у 20 років – не варто. Вчені довели, що корисний секс – це той, яким ви займаєтеся з коханою людиною, з тим, у кого з вами сильний емоційний зв’язок.

Кохайте один одного!

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