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Які екзотичні паразити можуть зашкодити вам у різних країнах?

14.09.2020

Відпустка це не тільки оздоровлення і чудові спогади. Іноді з екзотичних країн можна привезти додому не тільки сувеніри, але і непрошених гостей − паразитів. Лікар та ведуча проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко, розказала, які бувають паразити. Чим вони загрожують? І що зробити, аби уникнути такого «живого» сюрпризу по прибутті додому? Читайте матеріал і дивіться відео!

Лейшманії, шистосоми, анкілостоми, бругії та інші паразити здатні зіпсувати ваш відпочинок в екзотичній країні. Перш ніж брати відпустку, ознайомтеся з хворобами, які можуть на вас чекати в теплих краях, а також зі способами профілактики.

Тропічна малярія

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Потрапляє до організму людини через укус інфікованого комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:

  • Індія
  • Бразилія
  • Шрі-Ланка
  • В’єтнам
  • Колумбія

Хвороба проявляється через 7−15 діб після укусу.

Основні ознаки тропічної малярії:

  • лихоманка
  • сильне потовиділення
  • збільшення печінки та селезінки
  • анемія

Шоб захиститися, напередодні відльоту до перерахованих країн потрібно відвідати лікаря, який дасть спеціальні таблетки для профілактики малярії.

Лейшманіоз

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Шлях інфікування − також укус комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:

  • Індія
  • Непал
  • Іран
  • Перу
  • Бразилія
  • Саудівська Аравія

Окремі випадки фіксуються:

  • Південний Казахстан
  • країни Закавказзя
  • країни Середньої Азії
  • Туркменістан
  • Узбекистан

Основні ознаки лейшманіозу:

  • лихоманка
  • анемія
  • ураження легенів, печінки, нирок, селезінки

Профілактика проста − достатньо користуватися засобами проти комарів.

Шистосомоз

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Цього паразита можна підхопити у таких країнах, як:

  • Китай
  • Філіппіни
  • Індонезія
  • країни Карибського басейну
  • країни Африки
  • країни Південної Америки.

Симптоми шистосомозу:

  • лихоманка
  • інтоксикація
  • нудота
  • алергічний висип

Один із основних шляхів зараження − брудна вода. Тому профілактика шистосомозу передбачає фільтрування та кип’ятіння води.

Анкілостомоз

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Анкілостоми живуть у наступних країнах:

  • Узбекистан
  • Азербайджан
  • країни Африки
  • країни Латинської Америки

Можна заразитися через немиті овочі або брудну землю − наприклад, на пляжі. Найкращий захист − дотримання правил гігієни.

Бругіоз

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І знову ж таки − інфікування відбувається шляхом укусу комара. Зустрічаються в таких країнах:

  • Індія
  • Китай
  • В’єтнам
  • Філіппіни
  • Малайзія
  • Таїланд
  • Індонезія

Спосіб захисту − засоби проти комах.

Більше про екзотичних паразитів, а також корисні поради для мандрівників знайдете у відео:

Video: Які екзотичні паразити можуть зашкодити вам у різних країнах?

Які екзотичні паразити небезпечні для людини і як захиститися від них у відпустці в екзотичних країнах. Все про те, які є екзотичні паразити, їх симптоми і спосіб захиститися

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