Цікаві факти про алкоголь

Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський і Катерина Безвершенко вирішили особисто перевірити, скільки і навіщо п’ють українці насправді. А разом з тим − поділитися статистикою й цікавою інформацією про алкоголь. Хочете дізнатись детальніше − читайте далі!

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В Україні офіційно зареєстровано 700 000 алкогольно залежних. На 6 чоловіків припадає 1 жінка.

83% підлітків хоча б раз у житті вживали спиртні напої.

«Binge drinking» − так в англомовних країнах називають надмірне вживання алкоголю за короткий проміжок часу.

На кількість проміле в крові впливає не тільки доза алкоголю, а також стать, вік і вага.

Якщо ввечері в п’ятницю ви випиваєте 4 і більше порції спиртного за 2 години − це вже тривожний дзвоник, який може сигналізувати про наявність залежності.

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Учені британського Фонду серця встановили дозу алкоголю, вживання якої не завдасть значної шкоди організму − 100 мл чистого спирту на тиждень. На день це приблизно еквівалентно: для чоловіків − 500 мл пива або 170 мл вина або 50 мл горілки, для жінок − 330 мл пива або 150 мл вина або 40 мл горілки. Але це лише за умови, що людина вживає алкогольні напої не щодня. Проте МОЗ України наголошує, що безпечної для здоров’я дози взагалі не існує.

За даними ВООЗ, алкоголь може викликати щонайменше сім видів раку: товстої і прямої кишки, стравоходу, гортані, печінки, ротової порожнини, молочної залози.

Якщо жінка вживає 4 келихи вина щодня, ризик розвитку у неї раку молочної залози зростає на 50%.

Алкогольна залежність не лікується − це значить, що алкозалежна людина навіть після тривалої реабілітації та прийому медикаментів не зможе дозволити собі випити келих шампанського так, щоб це не закінчилося для неї запоєм

Ще більше дізнаєтеся з відео експерименту:

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