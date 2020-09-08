Що таке обсесивно-компульсивний розлад та як його лікувати

ОКР – це психічний обсесивно-компульсивний розлад. Він може мати хронічний, прогресуючий або епізодичний характер. Проявляється розвитком нав’язливих думок, спогадів, рухів та дій, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями). Детальніше про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Щоб зрозуміти, які психічні порушення відбуваються з хворими на ОКР, уявіть собі, що наш мозок – це пошта, куди надходять мільйони листів. Деякі з них потрібні, а деякі – ні. Якщо, на думку мозку, інформація варта уваги, то вона перекидається в розряд обмірковуваних, а якщо інформація безглузда, то мозок утилізує її та більше не згадує.

У хворих на ОКР відбувається збій і випадкові думки мозок сприймає всерйоз. Він починає їх обдумувати і перечитувати знову і знову. А далі людина вигадує ритуали, які, як їй здається, зможуть захистити її від потенційної загрози. Люди у такому стані стають рабами свого розладу і з часом можуть довести себе до інвалідності.

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Найбільш схильні до виникнення ОКР люди, які перебувають у стресовому стані: починають нову роботу, завершують стосунки, страждають від перевтоми.

Симптоми ОКР (обсесивно-компульсивного розладу):

Симптоми можуть бути різними. Ось найпоширеніші з них:

страх забруднитися (постійне миття різних або всіх частин тіла)

маніакальна перевірка безпеки (двері, вікна, плита, праска або електрочайники)

постійне бажання розкладати речі так, «щоб все було на своїх місцях»

страх зробити щось погане (насильство, сексуальне домагання, аморальні дії або блюзнірство)

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Методи лікування ОКР (обсесивно-компульсивного розладу):

Когнітивно-поведінкова психотерапія навчить припиняти суб’єктивно сприймати некомфортні психологічні переживання. Гіпноз, заміщаючи небажані поведінки, зменшує дискомфорт від небажаних нав’язливих ідей, дозволяє більш спокійно та легко перебувати у ситуаціях, де раніше виникали небажані думки, почуття, відчуття. Індивідуальне лікування, яке можна пройти в спеціальних клініках під наглядом фахівців. Групове лікування, яке є найбільш ефективним.

Якщо не лікувати ОКР, то симптоми будуть прогресувати до такого ступеня, що хворий не зможе нормально жити, відвідувати й зберегти роботу, підтримувати важливі стосунки. Також бездіяльність може призвести і до фізичних захворювань. Наприклад, нав’язливе миття рук може призвести до шкірних захворювань тощо. У багатьох людей з ОКР виникають думки про самогубство, і близько 1% хворих його здійснюють.

Бережіть себе та близьких!

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