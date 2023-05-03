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Я соромлюсь свого тіла

Причины появления подкожного клеща и методы борьбы с ним

03.05.2023

Демодекоз — это кожное заболевание, вызываемое микроскопическим клещом. Он паразитирует в сальных железах кожи лица и век, а также в волосяных фолликулах. Как избавиться от подкожного клеща? Рассказывает врач проекта СТБ «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко

Подкожный клещ (демодекоз): причины появления и лечение

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Наличие клеща у человека считается нормой. По статистике около 80% населения планеты являются носителями клеща. Никак не проявляясь в течение жизни, этот условно патогенный микроорганизм может активизироваться при резком снижении иммунитета, а также при наличии некоторых системных заболеваний организма.

Демодекоз — что это?

Как правило, демодекоз развивается в период гормонального всплеска – в подростковом возрасте, во время беременности или вследствие стресса. Женщин болезнь поражает в 2 раза чаще, чем мужчин.

Связано это в первую очередь с использованием косметики, содержащей гормональные или другие биологические добавки. Заболевание имеет хронический характер, обостряясь в весенний и осенний периоды.

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Причины развития демодекоза:

  • Нарушения в работе эндокринной системы
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта
  • Сбои в обмене веществ
  • Снижение иммунитета
  • Продолжительные стрессовые состояния
  • Неправильное питание
  • Злоупотребление баней и солярием

Демодекоз: симптомы

Заболевание чаще всего имеет определенную локализацию. Обычно это область лица – лоб, подбородок, носо-щечные складки.

Для начальной стадии характерны следующие симптомы:

  • Кожа на пораженном участке воспаляется и начинает шелушиться
  • Поры и кровеносные сосуды расширяются
  • Появляется сыпь, угри.

При тяжелой форме заболевания в толще кожи образуется грубая «рубцовая» ткань и множество мелких твердых комочков кальция. Лицо покрывается узелками, нарывами и язвочками, становится одутловатым, приобретает сероватый оттенок.

При демодекозе кожа плохо переносит контакт с водой и мылом – краснеет, зудит, отекает, появляются новые высыпания. Ее состояние ухудшается на солнце, в солярии или в бассейне с хлорированной водой.

Глубокая чистка и применение скрабов способствуют только расселению возбудителя на новые территории.

Как лечить демодекоз?

Подкожный клещ (демодекоз): причины появления и лечение

Самолечение при таком заболевании абсолютно неэффективно. Только квалифицированный специалист может подобрать комплексный курс лечения, чтобы устранить возбудителя инфекции.

На ранних стадиях вылечить демодекоз значительно проще, чем бороться с запущенной формой заболевания. Необходимо обязательно довести до конца начатый курс лечения, даже если все симптомы болезни исчезли.

Профилактика демодекоза

Подкожный клещ (демодекоз): причины появления и лечение

  • Соблюдать правила личной гигиены и режим отдыха
  • Не использовать чужие косметические средства, вещи личного пользования
  • Сбалансировать рацион — ограничить потребление жирного, острого, копченого и сладкого
  •  Избегать воздействия на кожу прямых солнечных лучей, ветра, дождя, снега и т.д.
  • Избавиться от вредных привычек
  • Умерить себя в посещении бани, сауны и солярия
  • Регулярно проводить дезинфекцию постельного белья и одежды
  • Тщательно ухаживать за кожей лица.

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