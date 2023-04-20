Почему выпадают волосы: топ причин

Самые распространённые причины выпадения волос
Одной из пациенток врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла» стала женщина, у которой практически выпали все волосы на голове. Ситуация оказалась настолько сложной, что она была вынуждена носить парик и даже поменяла работу, чтобы меньше находиться в окружении людей. Каковы причины выпадения волос – читайте в нашем материале.
В среднем у человека в день выпадает 40–100 волосков. Жизнь любого волоса имеет три стадии: зарождение и формирование луковицы; формирование волоса; увядание луковицы и выпадение волоса. Если в этом процессе что-то нарушается, потеря волос становится более значительной, что может привести к частичному облысению.
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Причины выпадения волос у женщин
- Слабый иммунитет;
- нехватка в организме железа;
- реакция на прием лекарственных препаратов;
- нарушения на гормональном уровне, химиотерапия и прием различных гормональных препаратов;
- различные инфекционные заболевания кожи головы;
- недостаточное снабжение кровью корней волос и кожи головы;
- недостаточно насыщенное витаминами и микроэлементами питание;
- последствия перенесенных стрессов;
- влияние загрязненной окружающей среды и агрессивных внешних факторов;
- воздействие высоких и низких температур.
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Причины выпадения волос у мужчин
- Наследственность (имеет отношение к облысению);
- системные заболевания;
- сбой в работе иммунной системы;
- недостаток микроэлементов, витаминов, аминокислот;
- неправильный образ жизни и питание.
Как лечить выпадение волос
Категорически запрещено заниматься самолечением. Надо обратиться к врачу, пройти обследование, чтобы узнать первоочередную причину выпадения волос, и только после этого начать лечение.
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