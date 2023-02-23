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Я соромлюсь свого тіла

Профилактика и лечение растяжек

23.02.2023

Счастье материнства нередко омрачается изменением внешнего вида женщины. Молодой маме очень хочется быть красивой, привлекательной и сексуальной. Однако стрии (растяжки), которые появляются на бедрах, животе и груди, никак не дают возможности осуществить свои желания. А их окрас — белый, красноватый или фиолетовый — и вовсе портит настроение. О том, как бороться с растяжками, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Растяжки: профилактика и как избавиться

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Стрии – это узкие полоски или линии кожи, чаще всего располагающиеся параллельно, сформировавшиеся из-за надрыва волокна дермы. Растяжки (стрии) — это результат растяжения кожи вследствие гормональных изменений. В истонченной коже могут возникнуть внутренние надрывы, которые замещаются соединительной тканью. По сути, это рубцовые ткани. Подчас стрии вовсе не являются свидетельством перенесенной беременности. Они возникают и у подростков, и у спортсменов, при резком изменении массы тела, эндокринных заболеваниях. Часто стрии бывают обусловлены генетически.

Растяжки могут появиться в любом месте тела, но чаще всего — в разных местах локализованной жировой ткани: в области живота, особенно вокруг пупка, в области груди, плеч, подмышек, спины, бедер, ляжек, ягодиц.

Причины возникновения растяжек

Сами по себе растяжки неопасны. Однако необходимо разобраться в причинах их появления. Если стрии образовались не в связи с беременностью и их появление сопровождается повышением артериального давления, изменением массы тела, появлением волос на груди, лице, спине — обязательно нужно показаться эндокринологу. Например, стрии могут быть одним из симптомов гормонального нарушения при так называемом синдроме Иценко ‒ Кушинга, когда корой надпочечников вырабатывается избыточное количество гормонов. При этом заболевании стрии значительно больше по размерам и возникают даже на лице и шее.

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Лечение растяжек

Полностью удалить растяжки, к сожалению, нельзя, однако сделать их почти незаметными вполне реально. Очень популярна в борьбе с растяжками шлифовка. Во время такой процедуры удаляются поверхностные слои кожи, что создает впечатление ее выравнивания — контраст между тканями в зоне растяжки и соседними участками кожи становится меньше. Для тех, у кого стрии малозаметны, подойдут специальные кремы. Некоторым женщинам косметолог может предложить мезотерапию.

Профилактика растяжек

Предотвратить появление стрий можно с помощью кремов, содержащих эфирные масла, экстрактов растений, коллагена и эластина. Из домашней аптечки можно порекомендовать оливковое масло — эффективное натуральное профилактическое средство от образования растяжек.

Беременным в качестве профилактики растяжек отлично подойдут контрастный душ, массаж специальной щеткой. Также желательно использовать кремы, препятствующие появлению растяжек.

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