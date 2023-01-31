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Я соромлюсь свого тіла

Самые распространённые причины выпадения волос

31.01.2023

Одной из пациенток врачей проекта  «Я соромлюсь свого тіла» стала женщина, у которой практически выпали все волосы на голове. Ситуация оказалась настолько сложной, что она была вынуждена носить парик и даже поменяла работу, чтобы меньше находиться в окружении людей. Каковы причины выпадения волос – читайте в нашем материале.

Почему выпадают волосы: топ причин

В среднем у человека в день выпадает 40100 волосков. Жизнь любого волоса имеет три стадии: зарождение и формирование луковицы; формирование волоса; увядание луковицы и выпадение волоса. Если в этом процессе что-то нарушается, потеря волос становится более значительной, что может привести к частичному облысению.

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Причины выпадения волос у женщин

  • Слабый иммунитет;
  • нехватка в организме железа;
  • реакция на прием лекарственных препаратов;
  • нарушения на гормональном уровне, химиотерапия и прием различных гормональных препаратов;
  • различные инфекционные заболевания кожи головы;
  • недостаточное снабжение кровью корней волос и кожи головы;
  • недостаточно насыщенное витаминами и микроэлементами питание;
  • последствия перенесенных стрессов;
  • влияние загрязненной окружающей среды и агрессивных внешних факторов;
  • воздействие высоких и низких температур.

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Причины выпадения волос у мужчин

  • Наследственность (имеет отношение к облысению);
  • системные заболевания;
  • сбой в работе иммунной системы;
  • недостаток микроэлементов, витаминов, аминокислот;
  • неправильный образ жизни и питание.

Как лечить выпадение волос

Категорически запрещено заниматься самолечением. Надо обратиться к врачу, пройти обследование, чтобы узнать первоочередную причину выпадения волос, и только после этого начать лечение.

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