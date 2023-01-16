Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Я соромлюсь свого тіла

Как понизить давление

16.01.2023

Повышенное давление — очень распространенная проблема. Стрессы и вредные привычки приводят к тому, что повышенное артериальное давление диагностируется у половины молодых людей. Это вызывает слабость, головные боли, а также может спровоцировать инсульт и даже инфаркт. Как снизить высокое давление? Подробнее читайте в нашем материале. 

Как понизить давление: 5 быстрых способов в домашних условиях

Почему опасно высокое давление

Гипертония часто не имеет ярко выраженных симптомов, однако она может спровоцировать появление инсульта или инфаркта. Артериальное давление измеряется в формате двух чисел. Например, 120/80. Первое число — систолическое давление — говорит о том, как сильно (в миллиметрах ртутного столба) давит на стенки сосудов кровь во время удара сердца. Второе — диастолическое — фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Как понизить давление в домашних условиях

Высокое давление — штука сложная и опасная. Мы советуем обратиться к врачу. В зависимости от степени давления, вам назначат индивидуальный профилактический план лечения. 

Мы предлагаем вам несколько простых способов, которые помогут облегчить симптомы при высоком артериальном давлении.

Больше по теме: Тахикардия: причины, симптомы и лечение

Дышите глубоко. По данным медицинских исследований, глубокое дыхание — верный способ понизить давление. Правильное дыхание на протяжении пяти минут увеличивает приток крови к тканям. За счет этого давление понизится. 

Сделайте теплую ванночку. Налейте в тазик или ванну теплую воду (примерно 45 °С) и окуните на 10 минут руки и ноги. Благодаря температуре воды сосуды в руках и ногах расширяются. 

Подержите руки под холодной проточной водой. Прохладная (не ледяная!) вода снизит частоту сердечных сокращений.

Выпейте теплый чай с мятой. Чай из щепотки мятных листьев, залитых кипятком на 10 минут, поможет снизить артериальное давление. Только пить напиток нужно теплым и медленными глотками.

Как понизить давление: 5 быстрых способов в домашних условиях

Больше по теме: Что должно быть в домашней аптечке: список препаратов

Сделайте компресс с яблочным уксусом. Приложите к ногам на 10‒15 минут смоченную в яблочном уксусе марлю. Как показывают исследования, в яблочном уксусе содержатся вещества, которые могут снижать давление.

Примите валерьянку. Или препараты на её основе, например, корвалол. Валериана ‒ мощное успокоительное, которое помогает организму справиться со стрессом. Сердце начнет биться спокойнее ‒ и артериальное давление снизится. Важно: при приеме не превышайте дозу, указанную в инструкции!

Мы все еще должны акцентировать внимание на том, что бороться с повышенным давлением следует с помощью квалифицированного специалиста. Способы, перечисленные выше, являются лишь вспомогательным средством и облегчат состояние только временно.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как понизить давление: 5 быстрых способов в домашних условиях
Я соромлюсь свого тіла

Почему ухудшается зрение и как этого избежать

 здоровье, советы
Я соромлюсь свого тіла

Что должно быть в домашней аптечке: список препаратов от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла»

 вакцинация, здоровье
Я соромлюсь свого тіла

Корь в Украине: когда делать прививки от кори?

 Как понизить давление: 5 быстрых способов в домашних условиях
Я соромлюсь свого тіла

Какие маски для роста волос можно делать в домашних условиях?

 здоровье, советы
Я соромлюсь свого тіла

Народные средства лечения акне

 Как понизить давление: 5 быстрых способов в домашних условиях
Я соромлюсь свого тіла

Самые распространённые причины выпадения волос
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить